Attila Szalai kadroya döndü - Haberler

Attila Szalai kadroya döndü
İhlas Haber Ajansı - Spor
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı. Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor