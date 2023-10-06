ATO Başkanı Gürsel Baran, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti. Üstündağ, filenin sultanlarının başarılarının ardından özellikle kız çocukları olan ailelerin voleybola ilgisinin yüzde 80 yükseldiğini belirterek, Ankara'da kurulan spor lisesinin ardından iki ilde daha spor okulu kurmak istediklerini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dünya genelinde spor tutkusunun 100 milyar dolara ulaşan bir pazar oluşturduğunu, lisanslı ürünler, spor malzemeleri ve spor merkezleriyle spor endüstrisinin boyutunun çok daha yükseklere çıktığını belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Baran, Türkiye'nin "Filenin Sultanları" unvanına sahip A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarıyla gururlandığını belirterek, bu başarılara imza atan Türkiye Voleybol Federasyonuna, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Filenin Sultanları'nın üst üste 22 galibiyet aldığını ve 3 kupa elde ettiğini hatırlatan Baran, "Hiçbir başarı tesadüfen elde edilmez. Bu başarının ardında Federasyonun büyük emeği ve çalışması var." ifadesini kullandı.

" Spor, ekonomiyi canlandıran alanlardan biri"

Baran, ekonomiyi canlandıran alanlardan birinin de spor olduğuna vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dünya genelinde spor tutkusu 100 milyar dolara ulaşan bir pazar oluşturdu. Lisanslı ürünler, spor malzemeleri ve spor merkezleriyle spor endüstrisinin boyutu çok daha yükseklere çıktı. Ülkemizde de Filenin Sultanları'nın galibiyetiyle spora yönelik ilgi arttı. Gerek izleyici gerek uygulayıcı olarak spora yönelim, beraberinde formasından ayakkabısına kadar bir ekonomi oluşturuyor. Spor müsabakaları ve uluslararası müsabakalar da turizmi geliştiriyor. Filenin Sultanları'nın başarısıyla ateşlenen süreç, spor ekonomimizi de büyütecek."

TVF Başkanı Üstündağ da Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarıların, özellikle çocuk ve gençlerin voleybola ilgisini artırdığını belirtti.

Ziyarette, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay da yer aldı.