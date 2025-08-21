Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Beraberlikle tamamlanan bu karşılaşma Portekiz basınında geniş yankı buldu.

İşte o manşeterden bazıları;

"ISTANBUL'DAN YARA ALMADI"

Publico: Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

"HER ŞEY LUZ'DA BELİRLENECEK"

TSF: Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

"CEHENNEMDEN CANLI ÇIKTI"

CMJornal: Kartal cehennemden canlı çıktı.

"BENFICA BERABERE KALDI"

Sicnoticias: Benfica İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı.

"İSTANBUL'DA HAYATTA KALDI"

Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

"BENFICA CEHENNEMDEN SAĞ KURTULDU"

Maisfutebol: Benfica cehennemden sağ kurtuldu ancak hasarsız çıkamadı.

"BERABERE KALDI"

O Jogo: Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı.

"CEHENNEM SADECE HAFİF BİR ATEŞ"

Record: Cehennem sadece hafif bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı.

"LAGE ÇOK ŞANSLIYDI"

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

"BENFICA KARARI LUZ'A BIRAKTI"

Sportinforma: Benfica Türkiye'de berabere kaldı, kararı Luz'a bıraktı.

"KÖTÜ FUTBOL OYNADILAR"

Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.

"İLK AYAK BERABERE"

Sabado: Play-off'un ilk ayağında Benfica, İstanbul'da berabere kaldı.