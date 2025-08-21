Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor

Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Beraberlikle tamamlanan bu karşılaşma Portekiz basınında geniş yankı buldu. İşte atılan manşetler...

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Beraberlikle tamamlanan bu karşılaşma Portekiz basınında geniş yankı buldu.

İşte o manşeterden bazıları;

"ISTANBUL'DAN YARA ALMADI"

Publico: Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

"HER ŞEY LUZ'DA BELİRLENECEK"

TSF: Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

"CEHENNEMDEN CANLI ÇIKTI"

CMJornal: Kartal cehennemden canlı çıktı.

"BENFICA BERABERE KALDI"

Sicnoticias: Benfica İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı.

"İSTANBUL'DA HAYATTA KALDI"

Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

"BENFICA CEHENNEMDEN SAĞ KURTULDU"

Maisfutebol: Benfica cehennemden sağ kurtuldu ancak hasarsız çıkamadı.

"BERABERE KALDI"

O Jogo: Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı.

"CEHENNEM SADECE HAFİF BİR ATEŞ"

Record: Cehennem sadece hafif bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı.

"LAGE ÇOK ŞANSLIYDI"

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

"BENFICA KARARI LUZ'A BIRAKTI"

Sportinforma: Benfica Türkiye'de berabere kaldı, kararı Luz'a bıraktı.

"KÖTÜ FUTBOL OYNADILAR"

Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.

"İLK AYAK BERABERE"

Sabado: Play-off'un ilk ayağında Benfica, İstanbul'da berabere kaldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMomo Memo:

Cehennem sadece hafif bir ates ???? ulan fener o ate?ide sönderdin ya helal olsun sana

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
