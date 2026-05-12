Avrupa Türk Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

Güncelleme:
AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ile genç futbolcuların gelişimi ve Avrupa'daki yeteneklerin takibi üzerine görüştü. Ayrıca, 'Avrupa Futbol Gala Oscar Gecesi' organizasyonu da gündeme geldi.

AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede Avrupa'da yaşayan genç futbolcuların gelişimine katkı sağlayacak scouting sistemleri, oyuncu veri bankası, analiz ve potansiyel değerlendirme programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mevlüt Aktan, Avrupa'daki genç yeteneklerin takibi adına hazırlanan özel scouting programı hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca Avrupa'da düzenlenmesi planlanan "Avrupa Futbol Gala Oscar Gecesi" organizasyonu da gündeme geldi. Organizasyonda Avrupa'daki başarılı futbolcu, teknik adam ve menajerlerin ödüllendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.

Ziyaret sonunda Mevlüt Aktan tarafından ATFF heyetine Arhavi 08 Milli Takım forması hediye edilirken, ATFF Başkanı Ayhan Yıldız da kendisine federasyon plaketi takdim etti.

Ayhan Yıldız, misafirperverliği ve destekleri nedeniyle Mevlüt Aktan'a teşekkür ederek iş birliğinin Avrupa'daki Türk gençliği adına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMerve Can:

avrupa'da böyle sistemler çoktan kurulmuş ve çok başarılı sonuçlar alıyorlar, biz de şimdi harekete geçiyoruz demek. tabii ki önemli ama bu işler bize geç kaldı. avrupa ülkeleri 20 sene önce başladı bu scouting programlarına, biz hala başlıyor gibiyiz...

Haber YorumlarıMehmet Şirin Katrancı:

taraftarlarımız çalışıyo da mi nerden bilelim ?? umarım bu 'oscar gecesi' diye şeye para harcamadan futbolun kendisine odaklanırlar

Haber YorumlarıMehmet Tola:

Vay canına, Avrupa'daki gençleri takip etme sistemleri mi kuruyorlar? Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ama iyi bir girişim olmuş. Ülkemizin yeteneklerini değerlendirmesi güzel tabii, umarım bu işler düzgün yürür.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

