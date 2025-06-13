Atatürk Üniversitesi'nde Futbol Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi, akademik başarıların yanı sıra spor alanında da önemli faaliyetlerde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA B Antrenörlük Eğitimi verilen futbolcular, Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen "Futbol Kariyer Söyleşisi" programında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldiler.

Gerek idarecilik görevi üstlenmek isteyen gerekse futbolculuk kariyerlerini teknik adamlıkla taçlandırmayı hedefleyen katılımcılar hem eğitici hem de ilham verici bir atmosferde buluşarak deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte; sporun çok boyutlu yapısı, akademik temelleri ve saha deneyimi üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

"Sporun Gelişimine Katkı Sunmak Bizler İçin Büyük Bir Sorumluluk ve Gururdur"

Programda konuşan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik bilgi üreten bir kurum değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle ön plana çıkan bir üniversite olduğunu vurguladı. Antrenör adaylarına Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinin faydalarından bahseden Rektör Hacımüftüoğlu, teorik ve deneysel çalışmalarla yüksek irtifada yapılan antrenman ve hazırlıkların sporcular üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Hacımüftüoğlu, sporu yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu: " Spor, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde hayati bir rol oynamaktadır. Üniversite olarak bu sürecin bir parçası olmak, sporun gelişimine katkı sunmak bizler için büyük bir sorumluluk ve gururdur. Türkiye Futbol Federasyonunun yürüttüğü bu anlamlı eğitim programının paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Futbol kariyerlerini antrenörlükle sürdüren sporcularımıza yeni ufuklar açacak bu tür programların artarak devam etmesini temenni ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum."

Katılımcı futbolcular ise, Atatürk Üniversitesinin bu denli donanımlı bir eğitim sürecine dahil olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, değerli bilgileri ve güzel sohbeti için Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür ettiler. Program sonunda Rektör Hacımüftüoğlu, genç antrenör adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek, başarı dileklerini iletti. - ERZURUM