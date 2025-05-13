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Atatürk'ün Toprağı ve Türk Bayrağı Düzce'den Bolu'ya Uğurlandı

Atatürk'ün Toprağı ve Türk Bayrağı Düzce'den Bolu'ya Uğurlandı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Düzce'ye ulaştı. Düzceli bisikletçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında emanetleri Bolu'ya teslim etmek üzere yola çıktılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak yola çıkan toprak ve Türk Bayrağı, Düzce'ye ulaştı. Sabah saatlerinde ise Düzceli bisikletçiler, ata toprağını Bolu'ya teslim etmek üzere yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı sporcular tarafından İpsala Sınır Kapısı'ndan geçerek Düzce'ye ulaştı. Selanik'ten gelen Ata toprağı ve Türk bayrağını Düzceli bisikletçiler, Gümüşova ilçesinde teslim aldı. Sabah saatlerinde ise emanetler Bolu'ya teslim edilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından 5 bisikletçi, bayrak ve toprakla uğurlandı.

İsa Yazıcı, bayrak ve toprağın Samsuna ulaşacağını belirterek, "Ülkemiz genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dahilinde bir çok etkinlik yapılıyor. Bisikletli kardeşlerimiz Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu toprağı Samsun'a götürüyor. 1100 kilometre civarında yol güzergahında bulunan ilimizdeki sporcular, dün Sakarya ili sınırında toprağı ve bayrağımızı aldı. Bugün Bolu'ya gidip teslim edecekler. Oradan da Samsun'a kadar ulaşacak. Bu anlamlı organizasyonda gençlerimizin hem bu duyarlı harekette bulunması hem de bisiklet sporunun bisikletçilerimizin fedakarca davranışlarından dolayı Düzce bisiklet ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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