Atatürk'ün Mersin'e gelişinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99'uncu yıl dönümü anısına futbol turnuvası düzenledi. 15 takımın katıldığı "17 Mart Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 99'uncu Yılı Futbol Turnuvası"nda, dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat'ta başlayan turnuvanın final karşılaşmaları 17 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksinde yapıldı. Final karşılaşmaları ve ödül törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel ve Ali Rıza Özdemir'in yanı sıra ilgili daire başkanları ve müdürler, kulüp yöneticileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Mersin Demir Spor ve Galatasaray Futbol Okulu arasında oynanan üçüncülük ve dördüncülük karşılaşması sonucunda Mersin Demir Spor üçüncü oldu. Yenişehir İdman Yurdu ve Yenişehir Futbol Kulübü arasında oynanan şampiyonluk maçında ise Yenişehir İdman Yurdu şampiyon oldu.

Dördüncü olan Galatasaray Futbol Okuluna kupa ve madalyalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur verirken, üçüncü olan takım Mersin Demir Spor'a ise ödülünü Mersin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mithat Ertaş teslim etti. Turnuva finalinde karşılaşan takımlardan ikinci olan Yenişehir Futbol Kulübü kupa ve madalyalarını Genel Sekreter Yardımcısı Özdemir'den alırken, şampiyon olan Yenişehir İdman Yurdu'na kupa ve madalyalarını Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel verdi.

"Bizim için birinci gençlerin tamamı"

Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, turnuvanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99'uncu yıl dönümü anısına düzenlendiğini anımsatarak, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi. Bazı maçları canlı olarak seyrettiğini, gençlerin spora ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Gökbel, "Bizim için birinci bu gençlerin tamamı, çünkü sporun bu yaşta başlayanlar için hem gelecek anlamında hem de kendi gelişmeleri anlamında çok olumlu faydaları olacağını biliyoruz. Değerli hocalarını da kutluyorum" dedi. - MERSİN