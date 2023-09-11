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İzmir'de Atatürk Anıtı'na, "Boş yapma Atatürk" yazan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı'nın bulunduğu duvara sprey boya ile "Boş yapma Atatürk" yazan 16 yaşındaki şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı'na sprey boya ile, "Boş yapma Atatürk" yazan 6 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Atatürk Anıtı'na Hakaret İçerikli Yazı Yazan Şüpheli Tutuklandı

ANITA, "BOŞ YAPMA ATATÜRK" YAZDI

Alınan bilgiye göre 9 Eylül Cumartesi gecesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin de bulunduğu meydandaki duvara sprey boya ile, "Boş yapma Atatürk" yazıldığını ve anıttaki rölyefin karalandığı tespit edildi.

Atatürk Anıtı'na Hakaret İçerikli Yazı Yazan Şüpheli Tutuklandı

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin İ.Y. (16) olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Duvar ve rölyef belediye ekiplerince temizlendi.

Atatürk Anıtı'na Hakaret İçerikli Yazı Yazan Şüpheli Tutuklandı

Atatürk Anıtı'na Hakaret İçerikli Yazı Yazan Şüpheli Tutuklandı

Kaynak: AA / Spor

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