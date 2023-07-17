Atamalar yapıldı! İşte TFF'nin Kurullarında görev yapacak yeni isimler
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Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'nun yeni başkan, asil ve yedek üyelerini açıkladı.
Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Tahkim Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
- MUSTAFA ARTUÇ (Başkan)
- ALAADDİN VAROL
- MUSTAFA DEMİREL
- BAYRAM ŞEN
- ESRA ALAN
- MEHMET EROL
- PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ
- YEDEK ÜYELER
- BÜLENT SAVTOK
- YAVUZ AKSOY
- BÜLENT ERNAS
- ALPER TUNGA ÇEVİK
- FEYZİ EROĞLU
- İBRAHİM ŞAHİNKAYA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
- FATİH MADEN (Başkan)
- ERKAN KIRAÇ
- HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK
- SİNAN SEZER
- GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR
- DOÇ. DR. SELMAN DURSUN
- YUSUF ZİYA TAŞKAN
- YEDEK ÜYELER
- NECDET BUDAK
- MEHMET SAYDAM
- PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI
- KEMAL MURTEZAOĞLU
- Av. FETİH AHMET ALPARSLAN
- DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
- OSMAN HAKAN ÖNCEL (Başkan)
- MUSTAFA ÇATTIK
- DOÇ. DR. EMRAH KULAKLI
- DR.ÖMER FARUK EROL
- PROF. DR. ALİ PASLI
- ESRA HATİPOĞLU
- BATTAL YILMAZ
- YEDEK ÜYELER
- MEHMET KIRMIZI
- KENAN KENAN
- MENDERES DERELİ
- BİRSEN ELMAS
- SERDAR YİĞİT
- MEHTAP SÜMER DİNÇ
Etik Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
- CELAL CANDAN (Başkan)
- MAHMUT FATİH ÇELİKBİLEK
- ÇAĞRI SİLAHTAROĞLU
- NURAY EKŞİ
- DOÇ. DR. SERKAN AĞAR
- YEDEK ÜYELER
- ENİS YETER
- ALİ KEMAL ATÇEKEN
- EMİR SERHAD SEYMEN
- MİNE ARISOY
- Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
- ASIL ÜYELER
- AV. SERDAR ÖLMEZ (Başkan)
- MEHMET TAMÖZ
- MUAZ ERGEZEN
- AV. BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU
- ALİ TÜRKER
- NEVRA DİDEM YAŞAR
- ORHAN AYTEKİN
- YEDEK ÜYELER
- FATİH KABASAKAL
- AV SERKAN SOKULUOĞLU
- HALİS ÇITIR
- DOÇ. DR. HAKAN YAVUZ
- DOÇ. DR. ORHAN EROĞLU
- MURAT CEYLANİ TUĞRUL
Kulüp Lisans Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
- DR. ZEYNEL KOÇ (Başkan)
- MUSTAFA ARIKAN (Başkan Yardımcısı)
- ABDÜLKADİR GÜZELOĞLU
- YALÇIN MADENCİ
- SAVAŞ ÇITAK
- YASİN EKER
- FURKAN UYSAL
- YEDEK ÜYELER
- YAKUP ŞİMŞEK
- AHMET TEMİZYÜREK
- AYHAN DURGUN
- RAMAZAN ERKUT ALPEREN
- ÖMER FARUK BAŞER
- MUSTAFA AKGÜLLÜ
- MEHMET DOĞAN
TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;
- ÖMER GÜRSOY (Başkan)
- BİROL AYDIN
- AYHAN YILDIRIM
- KERİM VURAL
- ALPASLAN ERKOÇ
- Dr. ÜMRAN BAŞAR
- MUSA ÇİÇEK
- DR. NALAN AYVAZOĞLU
- HAMZA DOĞAN
karar verilmiştir" denildi.