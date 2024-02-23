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Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazır

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı. Hatayspor kafilesi bugün Konya'ya hareket edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Konyaspor maçının son antrenmanını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor kafilesi bugün Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

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