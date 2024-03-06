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Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Volkan Demirel Kayserispor Hatayspor Spor Güncel Haberler

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