Atakaş Hatayspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mersin'de EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Hatayspor, maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Maçın oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.