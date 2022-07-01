Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları
AA - Muhammet Mutaf - Spor
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Günü çift antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, dar alan çalışması, 5'e 2 top kapma ve pas drili yaptı.
Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
AA / Muhammet Mutaf - Spor