Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, 6 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika süren idmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor kafilesi, 5 Ocak'ta hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.