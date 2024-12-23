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Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk ediyor. İlk yarıda Aboubakar'ın 26. dakikada attığı golle Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Aboubakar'ın uzun pasında Adana Demirspor savunmasının arkasında meşin yuvarlakla buluşan Rui Pedro, ceza alanına kadar ilerleyerek yaptığı vuruşta kalecinin çeldiği topu defans uzaklaştırdı.

26. dakikada sağdan Boutobba'nın cezaalanına ortasında kale önünde yükselen Aboubakar'ın kafa şutunda top kaleciden döndü. Aboubakar dönen topu ayağının içiyle ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında sağ arkada topla buluşan Boutobba'nın cezaalanı girişinde sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlardan auta çıktı.

45+2 dakikada Boutobba'nnin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Calvo, Cemali Sertel (Cengiz Demir dk. 35), Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Bilal Boutobba, Joelson Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Ali Yıldız, Rivas, Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Massanga Matondo, İbrahim Bamgboye

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Yusuf Barası, Osman Kaynak, Ozan Demirbağ, Abat Aimbetov

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Murat Uğur Eser, Bünyamin Balat, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Yücel Gürol, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Aboubakar (dk. 26) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Calvo, Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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