ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Futbol Şube Sorumlusu İstifa Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfa spor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yükselir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezon vali, belediye başkanları, kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların gayretleriyle şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldiklerini hatırlattı.

Yeni sezonda tüm olumsuzluklara rağmen takımı uzun yıllar sonra çıktıkları 1. Lig'de tutmayı başardıklarını aktaran Yükselir, "Bu süreç içerisinde yaşadığımız zorlukları, verdiğimiz emekleri spor kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Görevimi layıkıyla yapmış olmanın verdiği gönül rahatlığıyla bundan sonraki süreçte görev almaktan onur duyduğum Şanlıurfaspor yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğimi spor kamuoyuyla paylaşıyor, Şanlıurfaspor'umuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.