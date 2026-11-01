Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin tek madalyasını Sarıçiçek kazandı

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Kazakistan Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası tamamlandı. Grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde dünyanın en iyi güreşçilerinin mücadele ettiği organizasyonda tarihi başarılar, önemli rekorlar ve çekişmeli final karşılaşmaları yaşandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, son gün yapılan müsabakaların ardından tamamlandı. 24 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'a kadar devam eden organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 900 sporcu, dünya şampiyonluğu için mücadele etti. Üç farklı kategoride toplam 30 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. Şampiyona boyunca özellikle İran, ABD, Japonya, Azerbaycan ve Çin gibi ülkelerin sporcuları elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Organizasyonun öne çıkan gelişmeleri arasında Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'nin beşinci dünya şampiyonluğu, Hindistan'ın kadınlar güreşindeki ilk dünya şampiyonluğu ve ABD'li Kyle Snyder'ın kariyerindeki beşinci dünya şampiyonluğuna ulaşması yer aldı.

İran grekoromen stilde takım halinde zirvede

Grekoromen stil müsabakalarında İran, elde ettiği başarılı sonuçlarla organizasyona damga vurdu. 10 sıklette gerçekleştirilen karşılaşmalarda 192 puan toplayan İran, takım sıralamasında ilk sırada yer aldı. Azerbaycan 104 puanla ikinci, Özbekistan ise 80 puanla üçüncü oldu.

İran'ın takım şampiyonluğunda Saeid Esmaeili, Danial Sohrabi ve Fardin Hedayati gibi isimlerin altın madalyaları önemli rol oynadı. Özellikle 67 kiloda mücadele eden Saeid Esmaeili, finalde Özbekistanlı Aytjan Khalmakhanov'u tuşla mağlup ederek dünya şampiyonluğunu korudu. İranlı sporcu böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

130 kiloda ise büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonasına katılan Fardin Hedayati, finalde Macar Darius Vitek'i 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Eldaniz Azizli beşinci kez dünya şampiyonu

Azerbaycanlı Eldaniz Azizli, grekoromen stil 55 kiloda elde ettiği şampiyonlukla organizasyonun en dikkat çeken sporcularından biri oldu. Finalde İranlı Payam Ahmadi'yi 3-1 mağlup eden 34 yaşındaki güreşçi, kariyerindeki beşinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

Tecrübeli sporcu, daha önce elde ettiği dünya şampiyonluklarının ardından Astana'da bir kez daha zirveye çıkarak uluslararası güreşteki istikrarlı performansını sürdürdü.

Türkiye'nin madalya sevinci Yüksel Sarıçiçek'ten

Türkiye, grekoromen stil müsabakalarında madalya başarısını Yüksel Sarıçiçek ile elde etti. 82 kiloda mücadele eden milli güreşçi, finalde İranlı Gholamreza Farokhi ile karşı karşıya geldi. Rakibine 7-1 mağlup olan Sarıçiçek, dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, zorlu rakiplerini geride bırakarak yükseldiği finalde altın madalyaya ulaşamasa da Türkiye'ye organizasyonun tek madalyasını kazandırdı.

Hindistan kadınlarda ilk kez altın madalya kazandı

Kadınlar kategorisinde organizasyonun en önemli gelişmesi Hindistan adına yaşandı. 59 kiloda mücadele eden Manisha Bhanwala, finalde ABD'li Abigail Nette karşısında 6-0 geriye düşmesine rağmen müsabakayı 8-6 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

Bu sonuçla Hindistan, büyükler dünya şampiyonası tarihinde kadınlar güreşindeki ilk altın madalyasını kazandı. Manisha, geriden gelerek elde ettiği şampiyonlukla ülkesinin güreş tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Japon Yui Susaki, beşinci kez dünya şampiyonu oldu

50 kiloda Japon Yui Susaki de finalde Hindistanlı Neelam'ı tuşla mağlup ederek kariyerindeki beşinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Susaki, böylece kadınlar güreşinin öne çıkan isimleri arasındaki yerini bir kez daha pekiştirdi.

Nwachukwu'dan son saniyelerde tarihi zafer

ABD'li 23 yaşındaki güreşçi Adaugo Nwachukwu, kadınlar serbest stil 62 kilo finalinde Japonya'nın iki kez dünya şampiyonu ve Olimpiyat üçüncüsü Nonoka Ozaki ile karşılaştı. Mücadelede geriye düşmesine rağmen son saniyelerde bulduğu puanlarla altın madalyaya uzandı. Nwachukwu, bitime 13 saniye kala 11-9'a geriye düşmesine rağmen son anlarda skoru 11-11'e getirdi.

Japonya köşesinin sürenin dolduğu gerekçesiyle yaptığı itiraz, hakem incelemesinin ardından reddedildi. Bu kararla bir puan daha alan Nwachukwu, karşılaşmayı 12-11 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Kadınlarda zirve ABD'nin

Kadınlar takım sıralamasında ise ABD 137 puanla zirvede yer aldı. Japonya 135 puanla ikinci, Çin 121 puanla üçüncü oldu. ABD, bu sonuçla 1999 yılından sonra ilk kez kadınlar güreşinde takım dünya şampiyonluğunu kazandı.

Kyle Snyder'dan beşinci dünya şampiyonluğu

Erkekler serbest stilde 97 kiloda mücadele eden ABD'li Kyle Snyder, şampiyonanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Japon Arash Yoshida ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde 4-4'lük skorla galip gelen Snyder, altın madalyaya uzandı.

Bu sonuçla 2015, 2017, 2022, 2025 ve 2026 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan ABD'li sporcu, kariyerindeki beşinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Snyder ayrıca Astana'da üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğu yaşayarak 97 kilodaki başarısını sürdürdü.

Kyle Dake üç farklı sıklette dünya şampiyonu oldu

ABD'li Kyle Dake, erkekler serbest stil 86 kilo finalinde Azerbaycanlı Arsenii Dzhioev'i 3-2 yenerek altın madalyaya uzandı. Daha önce 74 ve 79 kilolarda dünya şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki sporcu, 86 kiloda da zirveye çıkarak üç farklı sıklette dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kariyerindeki beşinci dünya şampiyonluğunu kazanan Dake, ABD güreş tarihinde dünya şampiyonluğu elde eden en yaşlı erkek sporcu unvanını da aldı.

ABD erkekler serbest stilde takım halinde zirvede yer aldı

Erkekler serbest stil takım sıralamasında 10 sıkletin 9'unda madalya kazanan ABD, takım sıralamasında 194 puanla birinci oldu. Rusya 185 puanla ikinci sırada yer alırken, İran 133 puanla organizasyonu üçüncü tamamladı. Bu ülkeleri Azerbaycan, Japonya ve diğer katılımcı ülkeler takip etti. ABD, özellikle Kyle Snyder, Bo Bassett ve Kyle Dake gibi isimlerin kazandığı altın madalyaların yanı sıra farklı sıkletlerde elde ettiği derecelerle takım şampiyonluğuna ulaştı.

En fazla madalya kazanan ABD ve İran oldu

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan ülkeler ABD ve İran oldu. Üç kategoride de mücadele eden ABD 7 altın, 2 gümüş ve 6 bronz; şampiyonaya grekoromen ve serbest stilde katılan İran ise 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Bu iki ülkenin ardından Rusya (4 altın, 3 gümüş, 6 bronz) ve Japonya (3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz) sıralamayı oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı