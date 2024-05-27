Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar

Galatasaray, Süper Lig'in son hafta maçında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'a zaferi getiren maçları sizler için derledik. İşte detaylar...

21. HAFTA: TRABZONSPOR 1-5 GALATASARAY

Ligde ilk 20 hafta geride kaldığında Galatasaray yalnızca 1 hafta liderlik koltuğunda kalabilmişti. Hatayspor yenilgisiyle koltuğu Fenerbahçe'ye devreden sarı-kırmızılılar, Sivasspor beraberliği sonrasında da rakibinin 2 puan gerisine düştü. Ligde 21. haftaya gelindiğinde ise Galatasaray için yeniden zirveye ortak olma fırsatı çıktı. 21 Ocak 2024 tarihinde saat 16.00'da Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlarken Galatasaray ise Trabzonspor deplasmanına çıkacaktı. Puan farkı biraz daha mı açılış düşüncesi oluşurken sarı-lacivertliler kendi evinde sahadan 1 puana ayrıldı.

Kadıköy'deki maçtan yalnızca 1 saat sonra ise Trabzon'da ilk düdük çaldı. Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Okan Buruk'un ne karar vereceği merak ediliyordu. Trabzon'da sahaya 9 numara olarak çıkan Wilfied Zaha, karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı ve sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik görkemli bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri hem zirveye ortak oldu hem yüksek skorlu galibiyetlerin başlangıcını yaptı.

23. HAFTA: GALATASARAY 2-1 GAZİANTEP FK

Ligin 23. haftasında ise Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırladı. Zirveden uzaklaşmamak adına sarı-kırmızılıların 3 puan almaktan başka bir şansı yoktu. Rahat geçmesi düşünülen karşılaşma beklenilenin dışında gelişti. Konuk ekip ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken Galatasaray, Gaziantep duvarını aşmakta epey zorlanıyordu. Zaha ile skor 1-1'e gelmesine karşın son bölümde yeterli pozisyon da üretilemiyordu.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Sol bek mevkisinden hücuma katılan milli futbolcu, ters ayağıyla yaptığı şık vuruşla takımına galibiyeti getirdi. Bu gol, hem Barış Alper Yılmaz'ı artık vazgeçilmez bir oyuncu haline getirirken Galatasaray'ın da ciddi bir demoralize durumuna engel oldu. Ayrıca bu karşılaşmadan sonra sarı-kırmızılılar, hiçbir lig maçının ilk devresini geride kapatmadı.

25. HAFTA: GALATASARAY 2-0 RAMS BAŞAKŞEHİR

Galatasaray- Başakşehir mücadelesi aslında ligin genelinden farklı bir senaryoda gelişmedi. İlk yarıda skoru cebine koyan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede tempoyu elinde tuttu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ancak bu karşılaşmanın önemi, 24 saat sonra ortaya çıktı.

Fenerbahçe, bu maçtan 1 gün sonra evinde Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, son yarım saatine önde girdiği karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, haftalar sonra 2 puan farkla zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılılar 25. hafta sonunda 66 puana ulaşırken bir daha ne zirveden indi ne de herhangi bir puan kaybı yaşadı.

30. HAFTA: KASIMPAŞA 3-4 GALATASARAY

Ligin kırılma zamanlarından biri olarak 30. haftayı gösterebiliriz. Tarihler 17 Mart'ı gösterdiğinde Galatasaray, formda Kasımpaşa'ya konuk olurken Fenerbahçe de Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Saat 16.00'da Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesi başladı. Galatasaray 2 kez öne geçtiği maçın son 10 dakikasında 3-2 geride girdi. Sonrasında Kasımpaşa'nın 10 kişi kalmasıyla birlikte baskıyı iyice artıran Galatasaray, 83'te Icardi ve 90'da Carlos Vinicius'un golleriyle geri dönmeyi başararak hayati bir galibiyete imza attı.

Sarı-kırmızılılar en zorlu deplasmanlarından birini geride bırakırken karşılaşmada 1 penaltı kaçıran, kendi kalesine gol atan Icardi de tüm olumsuzluklara rağmen 2 gol kaydetti ve galibiyette büyük rol oynayarak gol serisini başlatacak maçı geride bırakmış oldu.

Bu karşılaşmanın akşamında Fenerbahçe, Trabzon'da çok önemli bir galibiyete imza atsa da Galatasaray'ın öncesinde 7 gollü bir maçtan puan kaybı yaşamaması, zirvedeki farkın devam etmesine neden oldu.

36. HAFTA: FATİH KARAGÜMRÜK 2-3 GALATASARAY

Galatasaray, Olimpiyat Stadyumu'na şampiyonluk parolasıyla giderken kulaklar da Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçındaydı. Sarı-kırmızılılar, İsmail Kartal'ın öğrencilerinin puan kaybı yaşaması halinde galibiyet alarak şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak Fenerbahçe golleri erken buldu ve Kayserispor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Olimpiyat'taki maçta ise ilk golü bulan Fatih Karagümrük oldu. Bu esnada canlı puan durumunda Fenerbahçe farkı 3'e düşürmüş oldu. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in golleriyle geri döndü ve yeniden rahatladı. Markao'nun golüyle skoru 2-2'ye gelse de son sözü 90. dakikada Berkan söyledi ve sarı-kırmızılılar son 2 haftaya büyük bir avantajla girdi. Artık Okan Buruk'un öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yetecekti.

38. HAFTA: KONYASPOR 1-3 GALATASARAY

Konya'da 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı ve 24. kez şampiyon oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, 29. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Asisti yapan isim ise Derrick Köhn oldu. Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Icardi çıktı ve attığı şık golle durumu 2-0 yaptı. Galatasaray'ı rahatlatan ve şampiyonluğa götüren son gol ise 53. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İstanbulspor'u farklı mağlup etmesine karşın rakibine yetişemedi ve sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı.