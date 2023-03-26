Aslan golcüleriyle güldü! Galatasaray, dostluk maçında Karabağ'ı 2-1 mağlup etti

Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Karabağ'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 87. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Karabağ'ın tek golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.

Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile kozlarını paylaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı.

GOLCÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 87. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Karabağ'ın tek golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.

ELDE EDİLEN GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

El ele veren spor camiasında 60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.

"BİR MİLLET İKİ DEVLET"

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı. Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi. "Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.