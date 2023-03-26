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Aslan golcüleriyle güldü! Galatasaray, dostluk maçında Karabağ'ı 2-1 mağlup etti

Spor Haberleri

Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Karabağ'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 87. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Karabağ'ın tek golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.

Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile kozlarını paylaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 87. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Karabağ'ın tek golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.

Aslan golcüleriyle güldü! Dostluk maçının galibi Galatasaray

El ele veren spor camiasında 60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Aslan golcüleriyle güldü! Dostluk maçının galibi Galatasaray

Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.

Aslan golcüleriyle güldü! Dostluk maçının galibi Galatasaray

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı. Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi. "Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.

Aslan golcüleriyle güldü! Dostluk maçının galibi Galatasaray

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Karabağ Spor Haberler

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