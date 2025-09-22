Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Süper Lig'de 6'da 6 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

YUNUS AKGÜN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Uğurcan Çakır'ın attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta topu kaleci Deniz Ertaş kurtardı. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

UZATMA ANLARINDA FARK İKİYE ÇIKTI

45+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Barış Alper, yerden pasını penaltı noktası gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Icardi, uygun durumda çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

TORREIRA'DAN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmanın 64. dakikasında Galatasaray, skoru 3-0 yaptı. Kullanılan taç atışında topu alan Torreira, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Tam köşeye giden top ağlarla buluştu.

KONYASPOR UMUT NAYİR İLE GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 80. dakikasında Konyaspor farkı ikiye indirdi. Kalabalık gelişen Konyaspor hücumunda ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir, müthiş döndü ve ceza sahası içindeki şutunda topu ağlara yolladı. Skor 3-1 oldu.

GALATASARAY 6'DA 6 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte ligde 6'da 6 yapan Galatasaray, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik olan Konyaspor ise ligde 7 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.