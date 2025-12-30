ASKİ Spor'da 2025 yılının başarıları 'Yeni Yıl Yemeği'nde paylaşıldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Yeni Yıl Yemeği' programında, kulübün 2025 yılı boyunca elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar basın mensuplarıyla paylaşıldı.

ABB ASKİ Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Yeni Yıl Yemeği' programında kulübün 2025 yılı boyunca elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıları değerlendirildi. Toplantıya ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar'ın yanı sıra dünya şampiyonları Emine Göğebakan ve Merve Dinçel Kavurat, halterde dünya rekortmeni Muhammed Furkan Özbek ve başpehlivan Feyzullah Aktürk de katıldı. 'Yeni Yıl Yemeği' programında konuşan ABB ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, kulübün 2025 yılına damga vuran başarı tablosu hakkında bilgi verdi.

2025 yılında, ASKİ Spor Kulübü'nün Dünya Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazandığını hatırlatan Çakmar, "Güreşte aldığımız dereceler ve başarılar vardı. Her zaman 'Türk sporunda güreşin lokomotifi ASKİ' diyorduk. Fakat biz artık güreşin dışına da çıktık. ASKİ Spor Kulübü olarak; tekvandoda, halterde judoda, atletizmde, masa tenisi ve diğer branşlarda da artık şampiyonlar çıkartıyoruz ve madalyalar alıyoruz. Bu, bize yetmeyecek çünkü bizim hedefimiz sporun zirvesi olan olimpiyatlardır. Bu aldığımız başarılarla beraber 2028 olimpiyatlarında da altın madalyalar alarak ülkemize istiyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN VE DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Tekvando da kadın sporcuların Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek takım olarak dünya şampiyonu olduklarını kaydeden Çakmar, "2 sporcumuz Merve ve Emine'nin başarıları bize takım dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Bu bizim için çok çok önemliydi Özellikle Merve'nin 2'nci dünya şampiyonluğunu kazanması daha da önemliydi. 2028 Olimpiyatlarına iki kardeşimiz ve diğer sporcularımızla beraber emin adımlarla gidip, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Feyzullah kardeşimiz hem Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni hem de minderi yapan nadir güreşçilerimizdendir. Avrupa şampiyonasında 3 Avrupa şampiyonluğu var, Dünya Şampiyonası'nda 3'üncülüğü var. Tek eksiği olimpiyat madalyası. 2028 Olimpiyatları'ndan altın madalyayla geleceğine inanıyorum. Muhammed Furkan Özbek ise bu yıl Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu geçerek Dünya şampiyonu oldu. Ben kendisini kutluyorum. 2028 Olimpiyatları'nda kürsünün en zirvesine çıkacağına ben inanıyorum. Kendisi de Naim Süleymanoğlu gibi artık bir efsane olacak. 2026 yılında hem Paralimpik'te hem de Olimpik branşlardaki sporcularımızla beraber, Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine çıkmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

MERVE DİNÇEL KAVURAT: 2025 YILINDA HİÇ YENİLGİ ALMADIM

2025 yılı içinde Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olan Merve Dinçel Kavurat, ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Şampiyon sporcu, "2024 Paris Olimpiyatları benim için acı bir sondu, tecrübe oldu diyelim. 2025 yılı benim için yenilgisiz bitti. Bunun için çok mutluyum. 53 kiloda yarıştım 1 sene boyunca ve hiç yenilgi almadım. Bunu dünya şampiyonluğumla taçlandırdım. Ben Avrupa ve Dünya şampiyonuyum tek eksik madalyam olimpiyat altını. İnşallah onu da 2028'de ülkeme getirmek istiyorum" diye konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONU GÖĞEBAKAN: HEDEFİM 2'NCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU ALMAK

2025 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Dünya şampiyonu olan Emine Göğebakan, "ASKİ Spor Kulübü ile 2025 yılında yollarımızı birleştirdik. Tekvando branşı açıldı ve biz de ilk sporcularıyız. Kendim adına konuşmak gerekirse benim de yenilgisiz geçirdiğim bir yıl oldu. Girdiğim tüm turnuvalarda ASKİ Spor Kulübü'nün başkanımızın destekleriyle güzel bir yıl oldu ve sonunda da bu yılı dünya şampiyonluğuyla kapattım. Hedefim 2'nci kez dünya şampiyonluğunu almak" dedi.

FURKAN ÖZBEK: MUTLU VE GURURLUYUZ

Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonu olan Muhammed Furkan Özbek, 2024 Olimpiyatları'nda deneyim ve tecrübe kazandığını ifade ederek, "3 ay gibi kısa bir sürede 12 kilo vererek 65 kilo sıkletine düştüm. Bu sıklette dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldum. Mutluyuz ve gururluyuz bu süreçte hem kulübümüze hem ülkemize bu şekilde madalya kazandırmak bizim için çok gururlu. Rekor kırdıktan sonra fark ettim aldığım madalya halter branşımızın 15 yıldır özlem duyduğu bir altın madalyaydı. 15 yıl sonra bu özlemi gidermek hem bana hem de ASKİ Spor'a nasip oldu. Bu açıdan çok mutluyuz. 2028 olimpiyatları sürecini çok iyi yönetip altın madalyaya gitmek istiyorum" dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarılarla dikkat çeken milli sporcu ve başpehlivan Feyzullah Aktürk ise "Hedefimiz her zaman olduğu gibi çocukluk aşkımız olan 'Kırkpınar kemeri.' İnşallah 2026 yılında da Kırkpınar kemerini getirmek istiyoruz. Ankara'da bunu fazlasıyla hak ediyor. Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda bir ilke imza atarak şampiyon olduğumuz için de gururluyuz" ifadelerini kullandı.

ASKİ SPOR'DAN 2025 YILINDA 451 KÜRSÜ BAŞARISI

ASKİ Spor Kulübü'nün 2025 yılı ulusal ve uluslararası şampiyonlukları ise şöyle açıklandı:

272 ulusal, 179 uluslararası toplamda 451 kürsü başarısı. 2 Avrupa, 3 Dünya Rekortmeni. Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonu. Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonu. Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, aynı anda serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde "Türkiye Şampiyonu" olma başarısı. Olimpik sporlarda, uluslararası alanda en çok şampiyon çıkaran kulüp.