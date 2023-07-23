Artvin'de Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali kapsamında düzenlenen TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı plaj voleybolu turnuvası, Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Gürcistan'dan 32 takımın katılımıyla devam ediyor.

- Artvin'de uluslararası plaj voleybol turnuvası devam ediyor

ARTVİN - Artvin'de Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali kapsamında bu yıl 19'uncusu düzenlenen, TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı plaj voleybolu turnuvası, Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Gürcistan'dan 32 takımın katılımıyla devam ediyor.

Hopa Belediyesi tarafından organize edilen, ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali fark etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin en önemli organizasyonlarından biri olan, TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı plaj voleybolu turnuvası kıyasıya mücadele sahne oluyor. Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Gürcistan'dan 16'sı kadın ve 16'sı erkek toplamda 32 takımın katıldığı müsabakalarda, sporcular sıcak ve nemli havada rakiplerini yenerek üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.

TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı bugün gerçekleşecek olan müsabakaların ardından kazananı belirleyecek.