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Artvin'de 8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

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Artvin'de düzenlenen 8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası'na 52 boğa katıldı. Şampiyonada dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 680 bin lira para ödülü verildi.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi.

Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

İki gün süren boğa güreşleri, boğaların ağırlığı ve yaşları göz önünde bulundurularak "yıldızlar" ve "pehlivanlar" klasmanlarında gerçekleştirildi.

Yıldızlar klasmanında, "küçük orta" kategorisinde Arif Yeşilyurt'a ait "Pusat", büyük orta kategorisinde Onur Toplu'ya ait "Ayaz", küçük baş altı kategorisinde Ahmet ve Mehmet Güloğlu'na ait "Ahmet Ağa", baş altı kategorisinde Abdullah Kesimal'a ait "Kerpeten Ali" baş kategorisinde ise Dursun Sağlam'a ait "Pusat" isimli boğalar birinci oldu.

Pehlivanlar klasmanında ise "deste" kategorisinde Emre Yılancı'ya ait "Aslan", ayak kategorisinde Şener Yağ'a ait "Çapkın", küçük orta kategorisinde Şenol Aydın'a ait "Matkap", büyük orta kategorisinde Mehmet Yıldıran'a ait "Koko", küçük baş altı kategorisinde Palazoğlu Kardeşler adına güreşen "Efsane", baş altı kategorisinde Batuhan Çelik'e ait "Kadir Ağa", baş kategorisinde Hasan Yıldırım'a ait "Poyraz" isimli boğalar birinciliği elde etti.

Şampiyona kapsamında düzenlenen Valilik Kupası güreşlerinde ise Şevket Ali Kaya'ya ait "Kara" isimli boğa birinci oldu.

Güreşlerde dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 680 bin lira para ödülü verildi.

Şampiyonayı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ile sıcak havaya rağmen binlerce kişi izledi.

Organizasyon, dereceye giren boğa sahiplerine kupa ve madalyalarının verilmesinin ardından sona erdi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, boğa güreşlerinin Artvin için vazgeçilmez bir kültür ve gelenek olduğunu söyledi.

Kafkasör'ün güzel bir festivale ev sahipliği yaptığını ifade eden Çelik, "Emeği geçen tüm arkadaşlara, dostlara, tüm boğa güreşlerini sevenlere teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Güreşler yarışmadır, kazanan olacak kaybeden olacak. Kazananları tebrik ediyorum, kaybedenleri de bu güzel cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Güzel bir birliktelik var, bu güzellik bozulmasın hep devam etsin." diye konuştu.

"Rambo" isimli boğasıyla pehlivanlar klasmanında küçük baş altı kategorisinde final güreşi yapan Gül Cineviz, kayınpederinin boğa beslemesi dolayısıyla boğa güreşlerine ilgi duymaya başladığını söyledi.

Kayınpederinin vefatı sonrasında bu kültürü kendisinin devam ettirdiğini dile getiren Cineviz, "Boğamla benimle birlikte çocuklarım da çok ilgileniyor. Boğamız çocuklarımızın adını duyunca adeta coşuyor. Büyüklerimizden aldığımız bu kültürü nesilden nesile aktarıyoruz. Allah nasip ederse her zaman meydanlarda olacağız." dedi.

Büyük orta kategorisinde şampiyon olan "Koko" isimli boğanın sahiplerinden Saniye Yıldıran da 25 yıldır boğa beslediğini ifade ederek, Artvin'de birçok festivalde boğa güreştirdiklerini söyledi.

Boğası şampiyon olduğu için büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Yıldıran, "70 yaşındayım, oğlum için halen sahalardayım. Daha önce de şampiyonluklarımız vardı. Bugün de şampiyon olduk, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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