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Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası

Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası

Spor Haberleri

Almanya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

Almanya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

Münih'te düzenlenen organizasyonda Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Kerem Şener ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.

Milli sporcular elde ettikleri başarıyı birbirlerine sarılarak kutladı.

Takımlar finali sonunda Büyük Britanya birinci olurken, İtalya ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Takım Almanya Spor Haberler

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