Armada Praxis Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mücadele Edecek

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin güçlü temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak spor, Avrupa hentbolunun prestijli organizasyonlarından EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Bodrum ekibi, 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Danimarka temsilcisi HH Elite ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'yi ve Bodrum'u Avrupa arenasında temsil edecek olan Yalıkavak spor, disiplinli oyunu ve takım ruhuyla dikkat çekiyor. "Denizin Kızları", bu tarihi mücadelede galip gelerek EHF Kadınlar Avrupa Ligi gruplarında yer almayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Emin Palalı, "Avrupa sahnesinde Bodrum'un adını gururla duyurmak için buradayız. En büyük gücümüz sahadaki mücadele kadar tribünlerdeki coşkudur. Taraftarımızı bu tarihi ana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

Asbaşkan Selim Yıldız ise, "Asla yalnız yürümüyoruz. Armada Praxis Yalıkavak spor sadece bir takım değil, aynı zamanda Bodrum'un simgesi haline gelmiş büyük bir aile. Avrupa'da oyuncularımız sahada, taraftarımız tribünde, arkamızda ise tüm Bodrum olacak" diye konuştu.

Başantrenör Kıvanç Özcan da, "Takımımız uzun süredir bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Oyuncularımın sahaya yüreklerini koyacağından şüphem yok. Hedefimiz sadece tur atlamak değil, Bodrum'un gücünü dünyaya göstermek" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da hentbol şöleni

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, yalnızca bir spor karşılaşması değil; aynı zamanda Bodrum'un uluslararası spor arenasındaki gücünü pekiştirecek. Yerel halk ve sporseverler, hentbol şölenine büyük ilgi gösteriyor. - MUĞLA