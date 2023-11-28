Arda Turan ve diğer sporcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıktı

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, Arda Turan'ın kendisine yardımcı olduğunu ve yurt dışından para getirdiğini söylediği belirtildi. Turan ise bütün birikimini kaybettiğini ve Erzan'ın kendisini kandırdığını iddia etti.

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, "Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi" derken, Turan ifadesinde, "Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Bütün birikimim bir anda gitti" dedi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

"Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi"

Seçil Erzan, 11 Nisan'da Savcılığa verdiği ilk ifadesinde, "Bütün futbolcuları da müşterimiz olsun ya da olmasın hepsini tanırdım. Arda Turan'ı Florya Şube müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte çalışıyorduk. Bir gün Arda Turan'ı aradım ve şubeye davet ettim. Kendisine 'bir fon var, 5 koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli' şeklinde sözler sarf ettim. Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi. Hatırladığım kadarıyla 6 milyon TL para almıştım ancak bu zamana kadar ödeme yaptım. Anaparayı kesinlikle Arda Turan'a geri ödedim. Sadece vaat ettiğim fazladan parayı ödeyemedim" dedi.

"Saati Arda Turan bana nişan hediyesi olarak vermişti, kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir"

3 Mayıs'ta alınan ikinci ifadesinde ise Arda Turan'ın son dönemde 'fon alacağım' şeklinde ikna ettiği kişilerden olduğunu belirten Erzan, "Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13 milyon 900 bin dolar parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6 milyon 400 bin dolar parayı geri ödedim ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan'dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda bir kısmını da bankada elden teslim aldım. Odamın içerisinde kamera bulunmamaktadır fakat merdivenlerden çıkınca benim odamı gören kamera mevcuttur. Bana para teslim etmeye gelen kişiler elinde çanta ile gelirler, parayı teslim ettikten sonra boş çanta ile giderler. Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım. Fon vaat ettiğim kişilerden aldığım paralara ilişkin el yazımla oluşturulmuş bir kağıt verdim" şeklinde konuştu.

"Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir"

Arda Turan ise 14 Nisan 2023'de verdiği ifadesinde, 3 milyon dolar parayı elden bankanın Levent Şube'sinin yan tarafından bulunan bir pastanede teslim ettiğini söyleyerek, "Yaklaşık 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1 milyon dolar nakit parayı elden verdi. Bunu verirken de fon çalıştı ve payına bu düştü. Eyüp Sultan Sütlüce'de bulunan arazimi satıp 4 milyon dolar daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. Toplamda bu zamana kadar 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede bankanın kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bankanın teftiş kurulu başkanlığı inceleme raporunda ise müşteki Arda Turan'ın parasını bankacılık sistemi dışında değerlendirmesi için Seçil Erzan'a verdiğini, verdiği parayı geri alabilmek için uzun bir süre Seçil Erzan ile şahsi iletişim kurup bankayı hiç bir şekilde bilgilendirmediğini, söz konusu yapının bir saadet zinciri olduğu belirtildi.

21 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. - İSTANBUL