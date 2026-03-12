Arda Turan'dan ''Yıllar geçiyor, kalite değişmiyor'' dedirten anlar

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Arda Turan, futbolculuk dönemindeki yetenek ve klasını şimdi de teknik adam olarak konuşturuyor.

SHAKHTAR'IN RAKİBİ LECH POZNAN

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Shahktar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, maç öncesi gerçekleşen son antrenmanda futbolcuları ile birlikte çalıştı.

OYUNCULARINA ''AL DA AT'' DENİLEN ORTALAR YAPTI

39 yaşındaki genç teknik adam, antrenmanda futbolcularına ortalar yaparak renkli anlara öncülük etti. Genç hocanın yaptığı adrese teslim ortalar epey dikkat çekti.

''YILLAR GEÇİYOR, KALİTE DEĞİŞMİYOR''

Ukrayna Kulübü de bu anları sosyal medya hesabından ''Klas asla kaybolmaz, Arda Turan hala mükemmel formda'' başlığıyla paylaştı. Futbolseverler de bu paylaşımın altına ''Yıllar geçiyor, kalite değişmiyor'' yorumunda bulundu.