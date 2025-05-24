Ayrılık resmen açıklandı! Arda Turan'dan maç sonu duygusal veda

Ayrılık resmen açıklandı! Arda Turan'dan maç sonu duygusal veda
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Süper Lig'de son maçına çıkan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan maç sonu açıklamalarda bulundu. Arda Turan, "Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi. Genç hoca Arda Turan, Antalyaspor mücadelesinin ardından duygusal anlar yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 53'e çıkardı. Süper Lig'de 8 beraberlik, 13 yenilgi yaşayan Eflatun-sarılı ekip, 38. ve son haftayı bay geçecek.

ARDA TURAN'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, Eyüpspor'a veda ettiğini duyurdu. Genç hoca yaptığı açıklamada, "Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İkas Eyüpspor'da futbolcular, golün ardından son maçına çıkan Arda Turan'a giderek genç teknik adamla golün sevincini paylaştı. Öğrencileri, maçın sonunda da Shakhtar Donetsk'le anlaşan Arda Turan'a veda etti. Arda Turan, mücadele sonrası orta alanda toplanan takımına son kez konuşma gerçekleştirdi. Kafile, ardından topluca fotoğraf çekilerek genç hocaya veda etti. Bu anlar kameralara yansırken, Arda Turan'ın çok duygulandığı görüldü.

İşte o anlar;

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından duygusal anlar yaşadı

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından duygusal anlar yaşadı

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından duygusal anlar yaşadı

    Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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