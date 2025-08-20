Arda Güler, Real Madrid'de İlk 11'de Sahaya Çıktı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in bu sezon La Liga'daki ilk maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

İspanyol devi Real Madrid, evinde konuk ettiği Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

20 yaşındaki Güler, oyunun tamamına yakınında yer aldı. 90. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı. Orta saha oyuncusu süresini yüzde 92 pas isabetiyle tamamladı.

Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso ise maç sonrası yaptığı basın toplantısında, ilk 11'de yer verdiği Güler'i övdü.

Arda Güler'in gelişimine vurgu yapan Alonso "Arda Güler adım adım ilerliyor. Sadece kalite olarak değil - ki bu zaten ortadaydı - pozisyonunu anlamak olarak da ilerliyor… sağladığı istikrarla, kontrol etme biçimiyle ve oyuna bağlanma şekliyle. İlk yarıda bize sürekli hücum etme imkanı verdi. Onu desteklemeli ve ona verdiğimiz süreyi artırmalıyız ki önemli bir oyuncu olsun. Arda bu yolda ilerliyor ve onun adına mutluyum" diye konuştu.

Arda Güler de şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "sezona galibiyetle başlamak güzel, daha da iyi olmak için her gün çalışacağız" yazdı.

Real Madrid haberleri veren The Real Champs, Alonso'nun Güler hakkındaki övgüsüne dikkat çekerek "Genç bir oyuncu olarak Real Madrid'de bundan daha fazla bir övgü alamazsınız. Alonso göreve geldiğinden bu yana Güler'i hep ilk dakikadan oyuna çıkarıyor ve bu birkaç haftada bile Güler kendini geliştirdi. Güler, Bellingham'ın yokluğunda hücum ağırlıklı bir orta saha oyununu yönetti. Real Madrid'in maçı kontrol etmesine ve gol şansı bulmasına yardımcı oldu. Tabii ki kendini geliştirmesi gereken yerler var ama o sadece 20 yaşında ve şu anki oyunu bile büyük olay" yorumunu yaptı.

Real Madrid'de, omzundaki rahatsızlıktan ötürü Ekim ayı ortasına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Jude Bellingham'ın yerini dolduracak oyunculardan olan Güler'in bu sezon çok daha fazla forma giymesi bekleniyor.

Sport.es internet sitesinde de Alonso'nun ilk 11'de yer vererek, Güler konusundaki kararlılığını gösterdiği yorumu yapıldı.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo'daki yorumdaysa Güler'in oyunu için "temkinli ve gösterişsiz" yorumu yapıldı ve "Turk, Real Madrid'de herkesin beklediği oyun kurucu değildi" denildi.

Amerikan Sports Illustrated de Güler'in isabetli paslarına dikkat çekti: "Arda Güler'in Real Madrid'in ilk 11'inde yer alması, takımın topa hakim olma odaklı bir oyun izlemesinde çok etkili oldu. 20 yaşındaki oyuncu sahadaki tüm orta saha oyuncuları içinde 72 isabetli pasla en çok pas atan oyuncu oldu ve 90 dakikada sadece 6'sını kaçırdı" yazdı.

Güler, 2023 yılında 18 yaşında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu.