Arda Güler neden oynatılmıyor? Fenerbahçe'nin eski hocası, krizin sebebini açıkladı

Fenerbahçe'de Arda Güler krizi her geçen gün derinleşiyor. 2-1'lik skorla kazanılan Gaziantep FK maçında oyuna sonradan girip galibiyette pay sahibi olan Arda Güler için Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırdı.

"SAHADA FAZLA OLMAMIZ ETKİLEDİ"

Karşılaşmanın ardından "Arda Güler, rakibin eksik kalmasından dolayı sahada etkili işler yaptı. Bana göre oyuna sonradan giren isimlerden Rossi en etkili futbolcu oldu" açıklamasını yapan Jorge Jesus, taraftarları kızdırdı. Arda'ya az süre veren Jesus için spor yorumcularından çok sert eleştiriler geldi. NTV Spor'da yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal, Jorge Jesus'un açıklamasına dayanarak Arda'nın atletik performans nedeniyle oynatılmadığını ifade etti.

İşte Ersun Yanal'ın yorumları:

"KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR"

"Fiziksel olarak bir mesaj veriyor bu açıklamada. Teknik direktörün kafasında Arda'nın atletik performansıyla ilgili soru işaretleri var. Özellikle Avrupalı antrenörler için son 10 yıla baktığımızda olmazsa olmaz kriter. Atletik becerileri olmayan oyuncular bir yere kadar gelebiliyor.

"BUNU GÖRDÜK"

"Bunu birçok oyuncuda gördük ve yaşadık. Arda ile ilgili soru işaret tamamen atletik performansla ilgili bence. Onu bu karara bu etken itiyor. Arda'daki yetenek ve beceriyi görmemesi mümkün değil."

"MARADONA, MESSI VE EMRE"

"Ben şuna inanıyorum. Maradona, Messi ve Emre Belözoğlu gibi 17 yaşında kadroya girip o takımda tutunuyorsa oyuncu ve oynatılmıyorsa artık o hocanın sorunu. Çocuğu korumak diye bir şey yok. Oynaması gerekiyorsa oynayacak. Altay geldiğinde 21 yaşındaydı ve 23 yaşında kaptan oldu. Arda için de 20 yaşına gelsin bekleyelim diyemezsin. Oyuncu iyiyse oynar."