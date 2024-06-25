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A Milli Takım'daki Arda Güler krizine Bahçeli de dahil oldu

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Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, A Milli Takımımızdaki Arda Güler-Montalla arasındaki yelek krizine de değindi. Bahçeli, "Sosyal medyadaki dedikoduları, Arda Güler evladımızla ilgili tartışmaları takip ettim. Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Ümit ediyorum ki aslanlarımız Çekya maçından galibiyetle ayrılacaklardır" dedi.

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EURO 2024'te son 16'ya kalma mücadelesi veren A Milli Takımımız hakkında da açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER'İN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Konuşmasının sonlarında tüm ülkenin gündeminde olan Arda Güler ve A Milli Takımımızın antrenörü Montella arasındaki yelek tartışmasına değinen Bahçeli, "Milli takımımız ilk müsabakasında Gürcistan'ı yenmiş ikincisinde Portekiz'e yenilmiştir. Yarın akşam da Çekya karşısında evlatlarımız ter dökecek. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, yenseler de yenilseler de, gruptan çıksalar da çıkmasalar da hepsinin gözlerinden hasretle öpüyorum. Evlatlarımızı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektedir. Sosyal medyadaki dedikoduları, Arda Güler evladımızla ilgili tartışmaları takip ettim. Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Ümit ediyorum ki aslanlarımız Çekya maçından galibiyetle ayrılacaklardır" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'daki Arda Güler krizine Bahçeli de dahil oldu

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Yahya Kahya:

Hay Allah ben haberi yanlış anlamışım. Top bahçeliye girdi yazıyor sandım bir an için

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