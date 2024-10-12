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Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı

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Türkiye A Millî Futbol Takımının Karadağ'a karşı 1-0'lık galibiyetinde Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Real Madrid'in yıldızı Güler, maçın 38. dakikasında attığı çalım ile büyük beğeni aldı. Ancak bu durum, Real Madrid taraftarlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepki göstermesine sebep oldu. Taraftarlar, Ancelotti'ye Güler'i yeteri kadar oynatmadığı için sosyal medya üzerinden eleştiri yağdırdı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk etti. Ay-yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

ARDA'DAN ŞAHANE ÇALIM

Maça damga vuran an ise Arda Güler'in attığı çalım oldu. Arda, gol veya asist üretememiş olsa da Samsun'da geceye damga vurmayı başardı. Yıldız futbolcu, 38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında rakibine müthiş bir çalım attı. Bu çalım, sosyal medyada viral haline geldi.

"ARDA ŞOVU YÖNETTİ"

Maçın ardından İspanyol gazetesinden MARCA, Arda ile ilgili, Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti" ifadelerini yazdı.

"RAKİBİNİ YERE SERİYOR."

Diario AS'ta ise Arda'nın çalım videosu paylaşılarak, "Arda Güler; rakibini, gözlerini ovuşturmasına neden olacak bir manevrayla yere seriyor" notu düşüldü.

ANCELOTTİ'YE TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Real Madrid taraftarları, dün akşamki maçta Arda Güler'in performansından bir hayli etkilendi. Madridistalar, Carlo Ancelotti'ye yıldız futbolcuyu yeteri kadar oynatmadığı için sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi.

Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (12)

Uğur:

Arda dün saç baş yoldurdu şutları stadın dışına gitti başka maçı mı izledin editör

39
1
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Fuat Gençoğlu:

Allahını seven ancelottiye de haber versin garibanın bunlardan haberi yok

31
1
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Yılmaz savaş:

Ancelottinin bundan haberi varmı

19
0
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Ali Güner:

İlk pozisyon bomboş sağ da ceza alanı içindeki Mert Müldür e vermeyip bencillik yap,ya Arda sahada bir bok yapmadı ,hangi maçı izledin sen Kardeş,Sahanin en iyisi Abdülkerim idi.

17
1
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Citoles Cipralex:

Tabi tabi angelottiyi ardayı oynatmadığı için sınır dışı edecekler, bıktık sizin bu boş abartılı haberlerinizden.

18
0
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Ser_hat:

Video koymuşsunuz videoda ardanın çalımı falan yok.Ardanın tek yaptığı çalım atmaya çalışmak.Her top kaybedişi gol pozisyonu oluyor rakibe.

12
0
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Hakan Kılıç:

Videonun haberle ne alakası var ?

7
0
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Zafer yılmaz :

Arda yetenekli bir futbolcu. Tecrübesi artıkça daha verimli olacak. Özgüvenli oynarsa daha başarılı olur. Ama karadağ maçında show yaptı filan abartılı haber olmuş.Şişirmece haberlerle milleti soğutmaya bayılan bir sistemle nereye kadar gidecek.

6
0
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Ser_hat:

Yanlız İspanyollar bize iyi gaz veriyor.Show muş ne showu.Uzun boylu ve kapalı defansa doldur boşalt olmaz.Rakip Almanya,İtalya değil...

5
0
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A. S:

Ancelotti'nin işi yoktu, arada saç baş yolacak hâle gelecek. Bizim işler hep böyle, kendin çal, kendin oyna. Bizi öven ya da gören de yok. Kendi kendimizi avutuyoruz, böyle devam! arda kacinci dünya kubasin kaldirdi 2-3 mü ..iste

2
0
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