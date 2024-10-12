Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk etti. Ay-yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

ARDA'DAN ŞAHANE ÇALIM

Maça damga vuran an ise Arda Güler'in attığı çalım oldu. Arda, gol veya asist üretememiş olsa da Samsun'da geceye damga vurmayı başardı. Yıldız futbolcu, 38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında rakibine müthiş bir çalım attı. Bu çalım, sosyal medyada viral haline geldi.

"ARDA ŞOVU YÖNETTİ"

Maçın ardından İspanyol gazetesinden MARCA, Arda ile ilgili, Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti" ifadelerini yazdı.

"RAKİBİNİ YERE SERİYOR."

Diario AS'ta ise Arda'nın çalım videosu paylaşılarak, "Arda Güler; rakibini, gözlerini ovuşturmasına neden olacak bir manevrayla yere seriyor" notu düşüldü.

ANCELOTTİ'YE TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Real Madrid taraftarları, dün akşamki maçta Arda Güler'in performansından bir hayli etkilendi. Madridistalar, Carlo Ancelotti'ye yıldız futbolcuyu yeteri kadar oynatmadığı için sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi.