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Arda Güler'in Gol Sevinci ve Forma Değişimi Gündem Oldu

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Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig takımı Minera ile karşılaştığı maçta milli futbolcumuz Arda Güler'in gol sevinci ve forma değişimi gündem oldu. Arda, maçın 28. dakikasında Real Madrid'in 3. golünü attı ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Maçın bitmesini beklemeden rakip futbolcu Omar Perdomo'nun formasını istemesi ve Arda'nın bu isteği karşılaması sosyal medya gündemine oturdu. Bu olay, futbol sahalarında ender görülen bir durum olarak dikkat çekti.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında deplasmanda 4. Lig takımlarından (Segunda Liga RFEF) Minera ile kozlarını paylaştı. Müsabakada, maça ilk 11'de başlayan ve gol sevinci milli futbolcumuz Arda Güler'in başrolde olduğu futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

FARKI 3'E ÇIKARTAN GOLÜ ATTI

Arda, karşılaşmanın 28. dakikasında İspanyol devinin 3. golünü kaydetti. Sağ kanatta topla buluşan 19 yaşındaki genç yeteneck, merkeze yöneldikten sonra şutunu attı ve top kalecinin bakışları arasında filelerle buluştu. Bu gol, milli yıldızımızın Kral Kupası'ndaki ilk golü olurken skor da 3-0'a geldi.

RAKİP FUTBOLCU, MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDEN FORMASINI İSTEDİ

Arda, bu golle ilk 45 dakikanın skorunu belirlerken, ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına yöneldiği sırada rakip takımın futbolcusu Omar Perdomo, maçın bitmesini beklemeden Arda Güler'den formasını istedi. Bu istek karşısında ilk etapta şaşkınlık yaşayan Arda, Perdomo'nun isteğini kırmayarak formasını verdi ve kendiside rakibinin formasını istedi. İki futbolcu, forma değişimi yaparak soyunma odasının yolunu tuttu.

O ANLAR VİRAL OLDU

Genellikle maçın bitmesiyle birlikte forma değişiminin yapılmasına şahit olunan futbolda milli futbolcumuz Arda Güler'in yer aldığı bu an, kısa sürede sosyal medya gündem oldu ve maçın bile önüne geçerek en çok konuşulan konular arasına girdi.

Arda Güler'in Gol Sevinci ve Forma Değişimi Gündem Oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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