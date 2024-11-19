Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi

Bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. Kadro tercihleri ve özellikle Arda Güler ile Endrick konusundaki tutumu nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adamın yeni adresi için bir iddia ortaya atıldı.

BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan Brezilya Futbol Federasyonu'nun Ancelotti'nin ayrılacağını duymasının ardından harekete geçtiği ve girişimlere başladığı belirtildi. Tecrübeli teknik adama resmi teklif yapan Brezilya'nın beklemeye geçtiği de gelen haberler arasında.

ARDA VE ENDRICK TAVRI MADRID KARİYERİNİ BİTİRDİ

Öte yandan Madrid taraftarlarının ve başkan Florentino Perez'in daha fazla oynamasını istediği Arda Güler ile Endrick'e karşı ön yargılı olan Ancelotti, iki oyuncuyu oynatmamasıyla tepki çekmişti. İspanyol basınında yer alan haberin detaylarında, Arda Güler ile inatlaşması, Ancelotti'nin sonunu getirdiği yazıldı.

PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ

2021 yılından beri Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, çıktığı 189 maçta 2.27 puan ortalaması tutturarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Bu sezona Mbappe transferine rağmen Barcelona'nın arkasında kalan Real Madrid'de Ancelotti'nin düşüşe geçen performansı ve futbolcu tercihleri eleştiri konusu olmuştu.