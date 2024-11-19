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Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi

Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi
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İspanyol basını, bu sezon La Liga'da Barcelona'nın gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracağı iddia edildi. Haberde Brezilya'dan teklif alan İtalyan teknik adamın sonunu Arda Güler ile inatlaşmasının getirdiği detayına yer verildi.

Bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. Kadro tercihleri ve özellikle Arda Güler ile Endrick konusundaki tutumu nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adamın yeni adresi için bir iddia ortaya atıldı.

BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan Brezilya Futbol Federasyonu'nun Ancelotti'nin ayrılacağını duymasının ardından harekete geçtiği ve girişimlere başladığı belirtildi. Tecrübeli teknik adama resmi teklif yapan Brezilya'nın beklemeye geçtiği de gelen haberler arasında.

ARDA VE ENDRICK TAVRI MADRID KARİYERİNİ BİTİRDİ

Öte yandan Madrid taraftarlarının ve başkan Florentino Perez'in daha fazla oynamasını istediği Arda Güler ile Endrick'e karşı ön yargılı olan Ancelotti, iki oyuncuyu oynatmamasıyla tepki çekmişti. İspanyol basınında yer alan haberin detaylarında, Arda Güler ile inatlaşması, Ancelotti'nin sonunu getirdiği yazıldı.

PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ

2021 yılından beri Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, çıktığı 189 maçta 2.27 puan ortalaması tutturarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Bu sezona Mbappe transferine rağmen Barcelona'nın arkasında kalan Real Madrid'de Ancelotti'nin düşüşe geçen performansı ve futbolcu tercihleri eleştiri konusu olmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

bu yazdiklarinizdan haberleri var mı merak ediyorum :D

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Yav he he abartinda abartin ardanin sonunuda siz getireceksiniz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Arda oralarda oynayacak futbolcu değil hatta türkiyede bile barınamaz şişirilmiş balon

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Arda oynamadığı için real küme düşecek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSer_hat:

Ya bırakın. Arda bitirmişmiş.o da morhinyo gibi yaşlandı,bitti

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

git isine sizde bunun görünü kaldlrdlnlz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Karadağ maçını izliyorum da ilk yarı bitti soruyorum ne oynadı çok sevdiğiniz Arda...

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Haber YorumlarıAli Güner:

Yazın ama inananı s..m. Kendi adima,Arda su an için yeterli değil kesinlikle

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Haber YorumlarıYusuf Akpınar:

ya varya ne ardaymis milli maçlarda bile beş kuruş etmiyor

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