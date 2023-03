Arda Güler, Alex'in kendisine sorduğu soruyu okuyunca yaşadığı şaşkınlığı anlattı: 'Allah Allah' dedim

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Arda Güler açıklamalarda bulundu. 10 numarayı giyme hikayesini anlatan genç yıldız, idolü Alex de Souza'dan da övgüyle bahsetti.

"ALEX İLE HER ZAMAN MESAJLAŞIYORUZ"

10 numarayı giymeden önce Alex'in kendisine mesaj attığını belirten Arda Güler, "Sezon başı ben 25 numarayı giyerken Alex bana 'Bu sezon 10 numarayı mı giyeceksin?' diye mesaj attı. Soru işareti falan. Mesajı görünce çok heyecanlandım. Alex benim idolüm. Böyle bir mesaj gelince çok mutlu oldum, 'Allah Allah' dedim. Beklentiye girmiştim. Alex de o mesajı atınca mutlu oldum. Alex ile her zaman mesajlaşıyoruz. Her zaman tebrik ediyor beni. Alex'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Arda Güler'in açıklamaları şöyle:

"ÇOK HEYECANLANDIM"

"10 numaralı forma için başkan ile görüştük. Kulübüm beni buna layık gördü. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Benden önce çok önemli isimler bu formayı giydi. Onlara da saygım sonsuz. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Ailemle paylaştım. Hepimiz çok mutlu olduk. Hayalimdi bu benim... Kulübüm, başkanım bana sormuştu, '10 numarayı ister misin?' diye, 'Tabii ki isterim' dedim. Bu büyük bir sorumluluk ama Allah'a şükür her şey iyi gidiyor.

"MARSİLYA'YA ATTIĞI KAFA GOLÜ HEP AKLIMDADIR"

Formanın arkasında 10 numara varsa bu çok önemlidir. 10 numarayı özel isimler giyer. Kulübüm beni layık gördü. Çok mutlu oldum. Alex de Souza, her maç çok inanılmazdı; Avrupa maçları olsun, lig maçları olsun. Marsilya'ya attığı kafa golü hep aklımdadır. Son golüydü.

"ALEX'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Alex'in CSKA Moskova'ya attığı golü o an izleyemedim, çok küçüktüm o zamanlar. Sonradan izledim. İnanılmaz bir gol gerçekten.

"İLK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Fenerbahçe'nin 10 numaralarını saydığımızda, bu formanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Hepsi dünyaca ünlü isimler, çok büyük yıldızlar. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim. Fenerbahçe taraftarı beni her zaman bağrına basıyor, çok teşekkür ediyorum. Soyunma odasına gittiğimde "10 Arda Güler" yazıyordu, çok mutlu olmuştu. Benim gibi birçok küçük kardeşim var hayalleri olan. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Onlara örnek olmak istiyorum.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Küçükken Alex de Souza'yı çok izliyordum. Oyun stilimi ona benzetmeye çalışıyordum. Şimdi Ödegaard'ı, Bruno Fernandes'i çok izliyorum. Çok üst seviye, çok özellikli oyuncular. Avrupa kupalarında ilk golümü Dinamo Kiev'e attım. O gün, gol atacağımı hissetmiştim. Takım arkadaşlarım da 'Bugün gol atacaksın' demişlerdi. Avrupa'ya güzel bir başlangıç yapmış oldum. İnşallah nicelerinin ilkidir bu gol. Fenerbahçe ile Avrupa'da oynamak çok güzel. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Gruptan lider çıktık. Çok özel duygular...