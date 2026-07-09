Archie Brown: Yeni sezonda her kupanın sahibi olacağız

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Archie Brown, sezon öncesi hazırlıklarında Teknik Direktör İsmail Kartal'ın toplu oyun çalışmalarına ağırlık verdiğini belirterek, "Yeni bir sistemle, yeni bir oyun felsefesiyle oynayacağız. Dolayısıyla bu taktiksel kısımlara değiniyor ve bunları çalışıyor olmamız bana göre çok değerli. Şu ana kadar bana göre iyi bir ortam ve ambiyans olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam ederken, takımın önemli isimlerinden Archie Brown, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kamp dönemine, takımdaki birlik ve beraberlik ortamına, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyun felsefesi de dahil olmak üzere pek çok konuda değerlendirmeler yapan başarılı bek, başarılı olabilmek için tüm unsurlara sahip olduklarının da altını çizdi.

"Fiziksel anlamda hiçbir şekilde boşluk vermedim"

Geçtiğimiz sezonun hemen ardından çalışmalarına salonda devam ettiğini ve yeni sezona hazır olabilmek için aralıksız şekilde antrenmanlarını sürdürdüğünü söyleyerek röportaja başlayan Archie Brown, "Öncelikle röportajınıza beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse bu tatil dönemi süresince çalışmalarıma hiç ara vermedim. Sürekli olarak çalışmalarımı, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bir futbolcu için lig bittikten iki hafta sonra veya iki haftalık bir ara düşündüğümüzde yeniden fit olması, o fitliğe ulaşabilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla ben de tatilde çalışmalarıma devam ettim. Spor salonunda fitnessta çalışmalarım, koşularım, bisiklet çalışmalarım oldu ve çalışmalarımı devam ettirdim. Sadece mental anlamda bir nefeslenme olduğunu söyleyebilirim ama fiziksel anlamda hiçbir şekilde boşluk vermedim. Sezona başladığımız bu kamp öncesinde de hazır bir şekilde geldiğimi düşünüyorum" dedi.

"Yeni bir sistemle ve yeni bir oyun felsefesiyle oynayacağız"

Yeni sezon öncesinde iki haftalık hazırlık sürecinin geride kalması üzerine Brown, kamp dönemine dair şunları söyledi:

"Genel anlamda iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi söylemek istiyorum. Topuk Yaylası ve ardından Avusturya, iyi bir karışım oldu diyebilirim. Yeni sezona başlarken genellikle şöyle bir durum oluşur; sürekli olarak koşu ile başlanır ve koşu egzersizleri yapılır. Ama şanslıyız ki yeni hocamızla beraber toplu oyunlar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum, bu da benim hoşuma giden bir durum. Tabii ki hocamızla beraber ufak ufak taktiksel kısımlara da değiniyoruz ve hocamız kendi taktiksel anlayışını bize anlatıyor. Buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zira böyle yapmamız şu anlamda doğru; yeni bir sistemle, yeni bir oyun felsefesiyle oynayacağız. Dolayısıyla bu taktiksel kısımlara değiniyor ve bunları çalışıyor olmamız bana göre çok değerli. Şu ana kadar bana göre iyi bir ortam ve ambiyans olduğunu düşünüyorum. İyi kamp dönemi geçirdiğimizi ifade edebilirim. Aramızda milli takımlardan dönen oyuncular da var, Türk arkadaşlarım da milli takımdan döndüler. Genel anlamda iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi, şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu, iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim."

"Hocamızın bize aktarmış olduğu fikirler gayet net, gayet keskin"

Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerini de aktardı. İngiltereli futbolcu, "Hocamızla alakalı olarak şunu söyleyebilirim; bize aktarmış olduğu fikirler gayet net, gayet keskin! Dolayısıyla kendi fikirlerini anlatırken net bir şekilde izah ediyor, bu da durumu daha da netleştiriyor. Biz, oyuncular olarak hangi rollerde olacağız, hangi rolleri alacağız, hangi sorumlulukları üstleneceğiz tabii ki bu anlamda ne anlatmak istiyorsa biz de oyuncular olarak gayet net bir şekilde anlıyoruz. Zaten bu birkaç hafta içerisinde kendisiyle çalışıyor olduğumuz zamandan itibaren de ne istediğini, bizden ne beklediğini anlayabildiğimizi düşünüyorum. En azından oyun kimliğimizle alakalı neler yapmamız gerekiyor, hocamız bunları bize net bir şekilde aktardı. Bu da tabii ki pozitif bir durum oluşturuyor" cümlelerine yer verdi.

"Kamp süreçlerinin çok etkili ve faydalı olduğunu düşünüyorum"

Kamp dönemlerinin takım içerisindeki birlik ve beraberlik ortamına katkı yaptığına değinen Brown, "Bana göre kamp dönemleri çok önem arz ediyor. Çünkü takım arkadaşlarınızla çok fazla zaman harcamış oluyorsunuz, çok fazla zaman geçirmiş oluyorsunuz. Avrupa'ya ya da başka yerlere gittiğinizde, sürekli seyahat halinde olduğunuz zaman da söylemiş olduğum gibi çok fazla zaman geçiriyorsunuz. Ben şunu çok önemsiyorum ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum; saha dışında ne kadar birliktelik, ne kadar iletişim sağlarsanız ve bu iletişimi ne kadar sürdürebilir ve güçlendirebilirseniz o da sizi saha içinde daha fazla yakınlaştırmış oluyor. Dolayısıyla kamp süreçlerinin çok etkili ve faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hem ofansif hem de defansif olarak karar alabilmenin önem arz ettiğinden söz eden sarı-lacivertli futbolcu, "Bir ofansif bek olarak en önemli şey, üçüncü bölgeye gittiğinizde veya ofansif anlamda takımınıza katkı sağladığınızda o bölgede takımınıza artı bir durum oluşturmak, olumlu işler yapabilmek ve geriye dönebilmek çok önemli. İleriye gittikten sonra kendi pozisyonunuzu almanız çok önemli. Bu kapasiteyi sağlıyor olmak, bu kapasiteye sahip olmak bana göre çok önemli. Aynı şekilde ofansif anlamda konuşacak olursak öne çıktığınız zaman şans oluşturacak pozisyonları üretmek veya bu anlamda takımınıza yardımcı olabilmeniz gerekiyor. Ben de o kalitede biri olduğumu düşünüyorum. Üçüncü bölgeye gittiğimde bağlantıların çok önem arz ettiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu bağlantıları yapabilmek gerekiyor. Şunu da çok önemsiyorum; hem defansif olarak hem de ofansif olarak karar almak çok ama çok önemli. Üçüncü bölgeye gittiğinizde iyi işler yapabilirsiniz ancak doğru kararı iyi bir şekilde vermeniz gerekiyor: Ne zaman orta yapmanız, ne zaman pas atmanız, ne zaman şut atmanız gerekiyor, bunları çok iyi bir şekilde sağlamanız ve bu kararları iyi bir şekilde almanız gerekiyor. Dolayısıyla ben de işin ofansif kısmına çalışıyorum. Tabii ki bu karar alma durumu defansta da önemli. Çünkü sizin hata yapıyor olmanız ile bir santraforun hata yapıyor olması aynı sonucu getirmez. Zira bir bek, savunma oyuncusu olarak geride bir hata yaptığınızda iyi bir şekilde karşı takım buna hazırlanmışsa cezalandırılabilirsiniz. Dolayısıyla defansif anlamda da karar almak çok önemli. Geri dörtlüyle iletişiminiz çok önemli, orta saha ile olan iletişiminiz çok önemli. O nedenle size bir tane sebep sunamam ama genel anlamda karar vermek en önemlisi" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe ayarında bir kulüp bütün kupalara talip olabilmeli ve bunu başarabilmeli çünkü böyle bir kulüp"

Geçen sezon ortaya koyduğu 5 gol, 7 asistlik performansına karşın yeni sezonda çok daha iyisini yapma isteğini, "Bütün istatistiklerimi geliştirmek istiyorum" diye açıklayan Archie Brown, yeni sezona dair beklentilerini şu şekilde paylaştı:

"Yeni sezon ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim; kendi adıma heyecanlıyım. Buranın çok büyük bir camia olduğunu ifade etmeliyim. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi! Dolayısıyla yeni gelen oyuncular için adaptasyon periyodu çok önemli. Benim için bu adaptasyon periyodu geçti ve şimdi ikinci sezonum. Ligi, takımı biliyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinin benim açımdan faydalı geçtiğini düşünüyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum; heyecanlıyım. Bu bahsettiğimiz şeyleri yaparsak, takım olarak mütevazı bir şekilde hareket edersek, takım olarak yapmak istediklerimizi yapabilirsek, futbolumuzdan keyif alabilirsek ki bana göre en önemlisi bu, kupalar alabiliriz. Fenerbahçe ayarında bir kulüp ki bu kadar büyük bir kulüp, bütün kupalara talip olabilmeli ve bunu başarabilmeli çünkü Fenerbahçe, böyle bir kulüp. Umuyorum ki o bahsettiğimiz tarihte, şu ana dönüp, 'Biz bunları konuşmuştuk ve bu gerçekleşti' diyebiliriz. 'Bunu hayata geçirebildik, bunu başarabildik' umarım ki diyebiliriz. Ama tabii ki bunları başarabilmek için çok sıkı çalışmanız gerekiyor."

"Başarılı olmak için bütün unsurlar bizde var"

Sözlerini taraftara önemli mesajlar vererek noktalayan Archie Brown, "Taraftara mesajım şu olur; sürekli olarak bizim yanımızda dursunlar, bize destek olsunlar ve sabırlı olmalarını istiyoruz. Bize inansınlar çünkü inançla her şeyi mümkün kılabiliriz. Harika bir takıma sahibiz, bununla beraber harika bir hocamız var, harika bir stadımız ve harika taraftarlarımız var. Dolayısıyla başarılı olmak için bütün unsurlar bizde var. Her zamanki gibi onlardan ricam, bizlere destek olsunlar. Bizler yeni sezon için hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı