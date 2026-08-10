Çorum FK'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdağı, Fredy ve Markus Karlsbakk, tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Arca Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılarda futbolcular Gökhan Sazdağı, Fredy ve Markus Karlsbakk, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

GÖKHAN SAZDAĞI: ORAYA PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İÇİN GİDİYORUZ

Çorum FK'nın yeni transferlerinden Gökhan Sazdağı, Galatasaray karşılaşmasının oldukça zorlu geçeceğini belirterek, rakibin hazır olmadığı yönündeki yorumlara bakmadan mücadeleye odaklanacaklarını söyledi. Sazdağı, "Çok zor bir maça çıkacağız. Hazırlık maçlarını izledik. Dışarıdan şöyle konuşmalar oluyor; 'Galatasaray hazır değil, transfer yapmadı' Biz bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp bu maçtan iyi sonuç, yani 1 puan, olabiliyorsa 3 puan almamız lazım. Oraya iddialı gideceğiz. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını çoğunlukla koruyorlar. Bunu bilip ona göre hazırlanıyoruz. Burada oyuncu kalitemiz, taktiğimiz, hocamız, kulübümüz, her şey uygun. Benim için bu maçı yensek, berabere kalsak herhangi bir şaşırma yaşamayacağım. Çünkü bulunduğum oyuncu grubunu, çalışmamızı biliyorum. Çok iddialı değiliz, çok büyük laflarımız yok. Ama biz oraya puan ya da puanlar almak için gidiyoruz inşallah" dedi.

KARLSBAKK: SÜRPRİZ YAPACAK TAKIMLARDAN BİRİYİZ

Çorum FK'nın kısa süre önce Norveç'ten kadrosuna kattığı Markus Karlsbakk da Galatasaray'ın ligin en zorlu rakiplerinden biri olduğunu söyledi. Galatasaray maçının kendileri açısından önemli bir sınav olacağını ifade eden Karlsbakk, "Galatasaray ligde oynayacağımız en zorlu rakiplerden biri. Ancak biz de iyi bir takımız. Ligde sürpriz yapacak takımlardan birisi olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

FREDY: ORADA SAVAŞACAĞIZ

Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağlayan orta saha oyuncusu Fredy ise Galatasaray'ın son yıllarda ligin en başarılı takımlarından biri olduğunu söyledi. Galatasaray'ın son 4 sezonun şampiyonu olduğunu belirten Fredy, "Zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Sezonun başı itibarıyla herkes heyecanlı. Orada savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı