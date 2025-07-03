Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
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Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
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Liverpoollu futbolcu Diogo Jota'nın İspanya'da trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza yapılan aracın çıkan yangın sonucu küle döndüğü görüldü.

Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Diogo Jota, İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

KAZA YERİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Jota ve futbolcu kardeşi Andre'nin içinde olduğu seyahat halindeki araç gece saat 00:30 sularında yoldan çıkarak alevlerin içinde kaldı. Jota ve kardeşinin çıkan yangında hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'nın Zamora bölgesinde meydana gelen kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre; Jota'nın kullandığı araç, başka bir aracı sollamaya çalışırken lastik patlaması sonucu kontrolden çıktı. Araç, A-52 otoyolunun 65. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve ardından alev aldı. Olayı gören kişilerin aracın tamamen alevler içinde kaldığını dile getirdiği belirtildi.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Kazaya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kaza yapan aracın çıkan yangınla birlikte adeta küle döndüğü görüldü. İspanyol yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve görüntülerin resmi soruşturma kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

KARDEŞİ DE FUTBOLCUYDU

Jota'nın araçta bulunduğu 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva da hayatını kaybetti. Andre, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Penafiel'de forma giyiyordu.

LIVERPOOL'DAN AÇIKLAMA

Liverpool Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile üzüntülerini dile getirdi ve 'Liverpool Futbol Kulübü, Diogo Jota'nın trajik ölümüyle sarsıldı. Kulüp şu anda başka bir yorumda bulunmayacak. Diogo ile Andre'nin ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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