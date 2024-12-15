Antalyasporlu futbolcu, çektiği şutla güvenlik görevlisini yere serdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor- Kayserispor maçında futbol sahalarında ender rastlanan bir olay yaşandı.

ATTIĞI ŞUT GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YERE SERDİ

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmanın 49. dakikasında ev sahibi takımın tecrübeli futbolcusu Sander van de Streek'in çektiği şut, güvenlik görevlisinin oturduğu taburenin kırılmasına sebep oldu. İlginç şutun ardından kendisini yerde bulan güvenlik görevlisi, neye uğradığını şaşırdı. Bu anlar ise kısa sürede gündem oldu.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ANTALYASPOR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Antalya'daki mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-0'lık skorla kazandı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen attı. Bu galibiyetle birlikte son haftalardaki yükselişini devam ettiren Antalyaspor, son 6 maçta 4 galibiyetini elde etti ve bu süreçte 13 puan topladı.

STREEK'İN GOLÜNDE ASİST KALECİDEN

Sander Van de Streek, 45+1. dakikada ilginç bir gole imza attı.Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu uzun gönderdi. Kayserispor savunması bu topu kaleci Onurcan'a bıraktı. Araya giren Van de Streek, kafayla topu ağlara gönderdi. Streek'in golüyle kaleci Kenan Piric asist yapmış oldu.