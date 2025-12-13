Haberler

Antalyaspor ve Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu

Antalyaspor ve Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Antalyaspor'un ilk 11'inde Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm ve Boli yer alıyor.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper ve Osimhen yer alıyor.
  • Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen.

