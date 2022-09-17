Antalyaspor'un yeni yıldızı Nakajima oyuna girer girmez yaptığıyla tribündeki ailesini şoke etti

Antalyaspor'un yeni transferi Shoya Nakajima, sonradan oyuna girdiği Adana Demirspor maçında iki dakika içerisinde kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki Japon futbolcuyu izlemeye gelen tribündeki ailesi ise Nakajima'nın oyun dışı kalması sonrası büyük bir şok yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-0 yenildi. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Shoya Nakajima ise sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmada büyük hayal kırıklığı yarattı.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

8. dakikasında Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu ve 39. dakikasında Adana Demirspor'dan Rakitskiy'nin kırmızı kart gördüğü maçta, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin 59. dakikada yeni transfer Shoya Nakajima'yı sahaya sürdü.

AİLESİ İNANAMADI

Japon futbolcu oyuna girer girmez içinde bulunduğu ilk pozisyonda rakibine sert bir müdahalede bulundu. Ali Palabıyık, 28 yaşındaki futbolcuya sarı kart gösterirken VAR pozisyonu izleme uyarısında bulundu. Pozisyonun tekrarını VAR monitöründe izleyen Palabıyık, 61. dakikada sarı kartı geri alarak futbolcuya kırmız kart gösterdi. O anları tribünde izleyen Shoya Nakajima'nın ailesi ise büyük şok yaşadı.