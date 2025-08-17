Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Akkan, Thalisson da Silva(Dk. 85 Sinan Osmanoğlu), Zuzek, D. Goutas, P. Pereira, Samed Onur( Dk. 72 Henry Onyekuru), M. Hanousek, Göktan Gürbüz, Nalepa, Metehan Mimaroğlu, Abdurrahim Dursun. (Dk. 85 Furkan Ayaz)

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, K. Paal, G. Dzhikiya, Veysel Sarı, Van de Streek, Soner Dikmen, J. Kaluzinski (Dk. 55 Ceesay), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Poyraz Efe Yıldırım), Güray Vural (Dk. 55 Bünyamin Balcı), N. Storm (Dk. 90+1 Ali Demirbilek), T. Cvancara (Dk. 88 Lautaro)

GOLLER: Dk. 81 N. Storm

SARI KARTLAR: Paal, Dzhkiya ( Antalyaspor )

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada N. Storm kaydetti.

2'nci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Pereira ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası önünde düzelttiği topu önüne alan Metehan, şut denemek üzereyken Antalyaspor savunmasında Veysel Sarı kritik bir müdahale yaptı ve topu kornere gönderdi.

4'üncü dakikada Antalyaspor atağında Cvancara'nın ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

6'ncı dakikada Gençlerbirliği atağında Zuzek'in kaleyi cepheden gören noktadan ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

10'uncu dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Abdurrahim ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Van de Streek, topu ceza sahası içindeki Cvancara'nın önüne yuvarladı. Cvancara bir anda kale sahasında son çizgide kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Dar açıdan Cvancara'nın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

18'inci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Metehan sağ çaprazdan kale sahasına doğru yerden bir orta gönderdi ancak Gökhan topa dokunamadı. Pozisyonun bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

20'nci dakikada Antalyaspor atağında Güray'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa Storm hareketlendi ancak kalesini zamanında terk eden kaleci Gökhan topun sahibi oldu.

22'nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Abdülkadir önündeki boş alanı kullanarak rakip ceza sahasına girdi. Solundaki Storm'a pasını aktardı. Storm soluna çekip yerden kale sahasına sert bir orta yaptı ancak savunmada Goutasın müdahalesiyle top kornere çıktı.

32'nci dakikada Antalyaspor atağında Storm sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağına çekip arka direğe yaptığı ortaya Soner yetişemedi ve top auta çıktı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

47'nci dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Organize gelişen atakta Nalepa, Metehan ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Kale sahası önünden vuruşunda kaleci Abdullah açıyı kapatarak gole izin vermedi ve topun sahibi oldu.

49'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Nalepa, Abdurrahim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Kale sahasına yaptığı ortada Antalyaspor savunmasında Veysel kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.

54'üncü Gençlerbirliği atağında Hanousek hücuma destek verdi. Nalepa ile girdiği verkaçın ardından ceza sahası içinde topla buluşmak istedi ancak Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

57'nci dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Paal'ın ortasına arka direkte Cvancara hareketlendi. Çek oyuncunun kale sahasına çevirmek istediği topu kaleci Gökhan kontrol etti.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Nalepa'nın pasıyla sol kanat taç çizgisinde topla buluşan Abdurrahim, son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasında Dzhikiya topu uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Bünyamin'in ters kanada attığı pasla topla buluşan Storm, topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Sağına çekerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

Geri kalan dakikalarda maçın skoru değişmedi ve maç Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile maç sona erdi.