Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sakatlıklarını atlatan Ederson ve Oosterwolde, 11'e geri döndü.

  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
  • Antalyaspor'un ilk 11'i: Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem, Cherif.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

11' LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem, Cherif.

