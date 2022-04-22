Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ligde kalan 5 maçın tamamındaki 3 puana talip olduklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak olan Fraport TAV Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi, Sinan Gümüş ve Harun Alpsoy'un yanı sıra antrenman eksikliği bulunan Ufuk Akyol'un zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Akreplerin basın sözcüsü Adnan Başkan ise ligde kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor, 'Barış için maç' kapsamında pazartesi günü saat 20.30'da Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk ile Antalya Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yapacak.