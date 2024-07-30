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Antalyaspor Atletizm Takımı U14 Türkiye Şampiyonası'nda 10 Madalya Kazandı

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası'nda Antalyaspor Atletizm Takımı, Konya'da 10 madalya kazandı. Alya Ercan altın madalya kazanan sporculardan biri oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası 27-28 Temmuz 2024 tarihlerinde Konya'da gerçekleşti. Şampiyonaya 2011,2012 ve 2013 doğumlu atletlerle katılan Antalyaspor Atletizm Takımı, Konya'da 10 madalya toplayarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Konya Atletizm Pisti'nde 48 ilden toplam 934 atletin katıldığı organizasyonda Antalyaspor'un formda ismi Alya Ercan gösterdiği peformansla dikkatleri üzerine topladı. 2011 doğumlu olan ve 13 Yaş klasmanında yarışan Alya Ercan, 200 metre yarışını 27.23 ile birinci olarak tamamlayarak altın madalya kazandı. Ercan, 13 yaş Antalya karması içerisinde yarıştığı 4x200 bayrak yarışında da ikinci birinciliğini elde ederek Konya'da ikinci altın madalyasını kazandı. Öte yandan yine 13 yaş Antalya karması ile çıktığı 5x80 bayrak yarışında ikinci olan Alya Ercan, katıldığı 60 metre yarışında ise 8.13'lük derece elde ederek 2 kez de ikinci oldu.

En iyi derecelerini yaptılar

İl karmaları ile bayrak yarışlarına katılan Antalyaspor'un 12 yaş sporcularından Masal Ada Keskin, Emine Ersen ve Sümeyye Tuncer'in yer aldığı 5x80 Antalya takımı 56.91'lik derecesi ile ikincilik kazanırken; aynı yaş grubunda 4x200 Antalya takımında yer alan Zeynep Şentürk, Mira Aykota ve Sümeyye Tuncer üçlüsü de 1: 56.39 koşarak yine ikincilik kazanan kırmızı-beyazlı sporcular oldular. Bayrak yarışlarında elde ettikleri madalyalarla yükselen form grafiklerini ortaya koyan Antalyasporlu Sümeyye Tuncer ve Mira Aykota ikilisi yer aldıkları 200 metre müsabakasında kendi en iyi derecelerini yaparak sırasıyla altıncı ve onuncu oldu.

Üçünçülük şansını saliselerle kaçırdı

Engelli Koşuda 200 metreyi 29.12 ile tamamlayan Bartu Çetin, üçüncülük şansını saliselerle kaçırdı. Çetin, dördüncü olduğu yarışta Antalyaspor'un erkek sporcularının yer aldığı Antalya il karması ekipleri 5x80 ve 4x200 yarışlarında birer beşincilik elde ettiler. Uzun Atlama branşında mücadele eden 2012 doğumlu Antalyasporlu atlet Zeynep Şentürk ve 2013 doğumlu takım arkadaşı Elif Eylül Ceylan'ın kendi yaş kategorilerinde on ikinci ve on dokuzuncu oldukları şampiyonada Antalyaspor'un genç atletleri elde ettikleri derecelerle potansiyellerini bir kez daha göstermiş oldular. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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