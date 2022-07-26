Antalyaspor'a uyku koçu

YENİ sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da İngiliz uyku koçu Nick Littlehales takıma katılarak oyuncuları gözlemledi. Kırmızı beyazlı ekip daha önce Liverpool'un taç antrenörü Thomas Gronnemark'ı 1 haftalığına Türkiye'ye getirmiş ve takımı çalıştırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde günde çift antrenman yapan kırmızı beyazlı ekip, günün ilk çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışma ağırlıklı geçerken futbol sorumlusu Nuri Şahin sık sık oyunu durdurarak oyuncularını uyardı ve ne yapmaları gerektiğini uygulamalı gösterdi.

Antalyaspor, bugün saat 14.00'te Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Paderborn 07 ile hazırlık maçında karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, daha önce Almanya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup olmuştu. Akdeniz ekibi, 30 Temmuz günü Alman devi Borussia Dortmund ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Türkiye'ye dönecek.