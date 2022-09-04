Antalya haberleri! Kepez Belediyespor, sezona 1 puanla başladı

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın TFF 3.ligdeki tek temsilcisi Kepez Belediyespor, sezonun ilk maçında konuk ettiği Erbaaspor ile golsüz berabere kaldı.

Antalya'nın TFF 3.ligdeki tek temsilcisi Kepez Belediyespor, sezonun ilk maçında konuk ettiği Erbaaspor ile golsüz berabere kaldı. Kepez Hasan Doğan stadyumunda oynanan karşılaşma öncesi düzenlenen törende Kepez Belediyespora şampiyonluk kupası verildi.

Törene Antalya valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TFF yönetim kurul üyesi, iş insanı ve İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TFF Antalya Bölge müdürü Ahmet Köksalan ile Kepez Belediyespor onursal başkanı Mustafa Yılmaz katıldı. Kepez'e şampiyonluk kupasını Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile TFF yönetim kurul üyesi Ramazan Üçdan verdi.

Gol gelmedi

Kepez Hasan Doğan stadyumunda oynanan Kepez Belediyespor-Erbaa maçında her iki taraf kontrollu oyunu tercih etti. ilk 45 dakikada ev sahibi ekip Kepez'in daha etkili olurken, ikinci yarıda üstün ve daha etkili oynayan taraf konuk ekip Erbaaspor oldu. Sezonun ilk maçı olması nedeniyle karşılaşmaya ilgi oldukça yoğundu. Özellikle Antalyaspor taraftar guruplarından 07 Gençlik ile Gurup 1966 üyeleri yaptıkları tezahüratla Kepez'e 90 dakika destek verdi.

Ozan Can Dursun korkuttu

Karşılaşmanın 57.dakikasında sakatlanıp, yerini bıraktığı Ozan Can Dursun, rakibiyle çıktığı hava topunda sakatlanınca kısa süreli bir tramva geçirdi. Tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna kafası sarılı bir şekilde devam etmek zorunda kalan genç santrafor, maçın bitiş düdüğü çalmasıyla birlikte tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA