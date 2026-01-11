Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye, serbest ve grekoromen stil takımlarında birinci oldu. Dereceye giren sporcular arasında birçok uluslararası yarışmanın yataklığımalarının yanı sıra Türkiye'nin güreş alanındaki başarısı da dikkat çekti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde gerçekleştirilen turnuvada serbest stil takım sıralamasında Türkiye 182 puanla birinci, Kırgızistan 128 puanla ikinci, İran ise 126 puanla üçüncü oldu.
Grekoromen stilde Türkiye 220 puanla birinci, İran 162 puanla ikinci, Kazakistan ise 104 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:
Serbest stil
57 kilo: 1. Muhammet Karavuş, 2. Yusuf Demir, 3. Yavuz Fatih Şentürk, 3. Baiman Kerimbekov
61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Emrah Ormanoğlu, 3. Nebi Uzun, 3. Ahora Farhad Khateri
65 kilo: 1. Bilol Sharip Uulu, 2. Oskonbai Abdullaevich Abdisamatov, 3. Ahmet Duman, 3. Beau Reynald Bartlett
70 kilo: 1. Zalkarbek Tabaldiev, 2. İslam Dudaev, 3. Hamza Alaca, 3. Rustamzhan Kakharov
74 kilo: 1. Quincy Miles Monday, 2. Ali Abbas Rezaeiaghouzgeleh, 3. James Malcolm Green, 3. Ali Manouchehr Karampour
79 kilo: 1. İbrahim Metehan Yaprak, 2. Okan Tahtacı, 3. Adilet Maratbaev, 3. Ramazan Sarı
86 kilo: 1. Mohammad Hossein Norouziyan, 2. Malik Shavaev, 3. Osman Göcen, 3. İsmail Küçüksolak
92 kilo: 1. Fatih Erdin, 2. Alperen Tokgöz, 3. Süleyman Karadeniz, 3. Harun Kılıç
97 kilo: 1. Davoud Abolfazl Babaloo, 2. Rifat Eren Gıdak, 3. Mustafa Sessiz, 3. Emirhan Kılıç
125 kilo: 1. Jordan Michael Wood, 2. Daniel Gregory Clifton Kerkvliet, 3. Hakan Büyükçingil, 3. Abolfazl Mohammad Mohammad Nezhad
Grekoromen stil
55 kilo: 1. Ömer Halis Recep, 2. Malik Gigiev, 3. Kianoush Mokhtar Shamshiri, 3. Mehdi Mahmoud Kamali
60 kilo: 1. Mert İlbars, 2. Mustafa Sağlam, 3. Murat Khatit, 3. Mohamad Morad Ashiri
63 kilo: 1. Kerem Kamal, 2. Ali Khanjari Hajivand Nouraei, 3. Enes Başar, 3. Yerkebulan Ardakov
67 kilo: 1. Bagdat Sabaz, 2. Mustafa Safa Yıldırım, 3. Mohammad Hemmatollah Eskandari Jahmani, 3. Murat Fırat
72 kilo: 1. Yussuf Ashrapov, 2. Cengiz Arslan, 3. İbrahim Özdemir, 3. Rabil Askerov
77 kilo: 1. Ahmet Yılmaz, 2. Danil Grigorev, 3. Abdul Samet Başar, 3. Aliasghar Hossein Sam Daliri
82 kilo: 1. Yüksel Sarıçek, 2. Mohammad Yadollah Arjmanddashtaki, 3. Ömer Can Doğan, 3. Gamzat Gadzhiyev
87 kilo: 1. İmam Aliev, 2. Aleksandr Krikukha, 3. Doğan Kaya, 3. Hasan Berk Kılınç
97 kilo: 1. Amirreza Hossein Moradiyan, 2. Abdulkadir Çebi, 3. İbrahim Tığcı, 3. Rakhat Berzhanov
130 kilo: 1. Arman Abdulah Tahmasebi, 2. Fatih Bozkurt, 3. Muhammet Hamza Bakır, 3. Ali Nail Arslan
Kadınlar
50 kilo: 1. Zerda Demir, 2. Zehra Demirhan, 3. Miran Cheon, 3. Sümeyye Zeybek Sezer
53 kilo: 1. Şevval Çayır, 2. Remziye Karadağ, 3. Fatma Yılmaz
55 kilo: 1. Tuba Demir, 2. Esra Pul, 3. Melda Dernekçi
57 kilo: 1. Elvira Süleyman Kamaloğlu, 2. Emine Çakmak, 3. Youngjin Kwon
59 kilo: 1. Dilan Tan, 2. Özlem Gürsoy, 3. Rabia Melisa Bayır
62 kilo: 1. Sevim Akbaş, 2. Ebru Dağbaşı, 3. Suna Durmaz
65 kilo: 1. Beyza Nur Akkuş, 2. Aslı Demir, 3. Ece Ece
68 kilo: 1. Nesrin Baş, 2. Elif Şevval Kurt, 3. Beyzanur Erduman
72 kilo: 1. Buse Tosun, 2. İlayda Cin, 3. Haticenur Sarı
76 kilo: 1. Kadriye Koçak Aksoy, 2. Elmira Yasin, 3. Mehtap Gültekin