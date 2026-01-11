Haberler

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye, serbest ve grekoromen stil takımlarında birinci oldu. Dereceye giren sporcular arasında birçok uluslararası yarışmanın yataklığımalarının yanı sıra Türkiye'nin güreş alanındaki başarısı da dikkat çekti.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde gerçekleştirilen turnuvada serbest stil takım sıralamasında Türkiye 182 puanla birinci, Kırgızistan 128 puanla ikinci, İran ise 126 puanla üçüncü oldu.

Grekoromen stilde Türkiye 220 puanla birinci, İran 162 puanla ikinci, Kazakistan ise 104 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:

Serbest stil

57 kilo: 1. Muhammet Karavuş, 2. Yusuf Demir, 3. Yavuz Fatih Şentürk, 3. Baiman Kerimbekov

61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Emrah Ormanoğlu, 3. Nebi Uzun, 3. Ahora Farhad Khateri

65 kilo: 1. Bilol Sharip Uulu, 2. Oskonbai Abdullaevich Abdisamatov, 3. Ahmet Duman, 3. Beau Reynald Bartlett

70 kilo: 1. Zalkarbek Tabaldiev, 2. İslam Dudaev, 3. Hamza Alaca, 3. Rustamzhan Kakharov

74 kilo: 1. Quincy Miles Monday, 2. Ali Abbas Rezaeiaghouzgeleh, 3. James Malcolm Green, 3. Ali Manouchehr Karampour

79 kilo: 1. İbrahim Metehan Yaprak, 2. Okan Tahtacı, 3. Adilet Maratbaev, 3. Ramazan Sarı

86 kilo: 1. Mohammad Hossein Norouziyan, 2. Malik Shavaev, 3. Osman Göcen, 3. İsmail Küçüksolak

92 kilo: 1. Fatih Erdin, 2. Alperen Tokgöz, 3. Süleyman Karadeniz, 3. Harun Kılıç

97 kilo: 1. Davoud Abolfazl Babaloo, 2. Rifat Eren Gıdak, 3. Mustafa Sessiz, 3. Emirhan Kılıç

125 kilo: 1. Jordan Michael Wood, 2. Daniel Gregory Clifton Kerkvliet, 3. Hakan Büyükçingil, 3. Abolfazl Mohammad Mohammad Nezhad

Grekoromen stil

55 kilo: 1. Ömer Halis Recep, 2. Malik Gigiev, 3. Kianoush Mokhtar Shamshiri, 3. Mehdi Mahmoud Kamali

60 kilo: 1. Mert İlbars, 2. Mustafa Sağlam, 3. Murat Khatit, 3. Mohamad Morad Ashiri

63 kilo: 1. Kerem Kamal, 2. Ali Khanjari Hajivand Nouraei, 3. Enes Başar, 3. Yerkebulan Ardakov

67 kilo: 1. Bagdat Sabaz, 2. Mustafa Safa Yıldırım, 3. Mohammad Hemmatollah Eskandari Jahmani, 3. Murat Fırat

72 kilo: 1. Yussuf Ashrapov, 2. Cengiz Arslan, 3. İbrahim Özdemir, 3. Rabil Askerov

77 kilo: 1. Ahmet Yılmaz, 2. Danil Grigorev, 3. Abdul Samet Başar, 3. Aliasghar Hossein Sam Daliri

82 kilo: 1. Yüksel Sarıçek, 2. Mohammad Yadollah Arjmanddashtaki, 3. Ömer Can Doğan, 3. Gamzat Gadzhiyev

87 kilo: 1. İmam Aliev, 2. Aleksandr Krikukha, 3. Doğan Kaya, 3. Hasan Berk Kılınç

97 kilo: 1. Amirreza Hossein Moradiyan, 2. Abdulkadir Çebi, 3. İbrahim Tığcı, 3. Rakhat Berzhanov

130 kilo: 1. Arman Abdulah Tahmasebi, 2. Fatih Bozkurt, 3. Muhammet Hamza Bakır, 3. Ali Nail Arslan

Kadınlar

50 kilo: 1. Zerda Demir, 2. Zehra Demirhan, 3. Miran Cheon, 3. Sümeyye Zeybek Sezer

53 kilo: 1. Şevval Çayır, 2. Remziye Karadağ, 3. Fatma Yılmaz

55 kilo: 1. Tuba Demir, 2. Esra Pul, 3. Melda Dernekçi

57 kilo: 1. Elvira Süleyman Kamaloğlu, 2. Emine Çakmak, 3. Youngjin Kwon

59 kilo: 1. Dilan Tan, 2. Özlem Gürsoy, 3. Rabia Melisa Bayır

62 kilo: 1. Sevim Akbaş, 2. Ebru Dağbaşı, 3. Suna Durmaz

65 kilo: 1. Beyza Nur Akkuş, 2. Aslı Demir, 3. Ece Ece

68 kilo: 1. Nesrin Baş, 2. Elif Şevval Kurt, 3. Beyzanur Erduman

72 kilo: 1. Buse Tosun, 2. İlayda Cin, 3. Haticenur Sarı

76 kilo: 1. Kadriye Koçak Aksoy, 2. Elmira Yasin, 3. Mehtap Gültekin

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
