Antalya'da Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım Sloganıyla Yarı Maraton Düzenlendi

Antalya'da "Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganıyla düzenlenen 24. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu yapıldı.

Alanya Kaymakamlığı ve Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışlara, 21 kilometrelik yarı maratonda 210, halk koşusunun 2 ile 5 kilometrelik yarışlarına ise 610 kişi katıldı.

Yarı maraton yarışında erkeklerde 1.11.52'lik derecesiyle Yusuf Önal birinci, 1.13.29 ile Ali Şimşek ikinci ve 1.16.34 saniyeyle Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 1.43.29 ile Tatiana Grishina birinciliği, 1.44.42'lik derecesiyle Büşra Küçük ikinciliği ve 1.48.23 ile Ksenia Petrachenok üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli ve protokol üyeleri verdi.