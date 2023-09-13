Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sedir Spor Kompleksi'ndeki çalışmaları denetledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sedir Spor Kompleksi'nin tamamlanması için çalışmaları denetledi. Başkan Böcek, kompleksin Cumhuriyetin 100. yılında gençlere hediye edileceğini ve Akdeniz'in en büyük spor kompleksi olacağını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş dönemden yarım kalan projelerden Sedir Spor Kompleksi'ndeki çalışmaları denetledi. Sedir Spor Kompleksi'nin Cumhuriyetin 100. yılında Antalyalı gençlere hediye edileceğini müjdeleyen Başkan Böcek, "Yaklaşık 160 milyon liraya mal olacak yatırım ile Akdeniz'in en büyük spor kompleksini açacağız" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, ASAT tarafından Sedir Mahallesi'nde yapımı devam eden Sedir Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde gören Başkan Böcek, projenin son durumu hakkında bürokratlarından ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Antalya'da vatandaşın menfaatine olan yarım kalmış projeleri teker teker tamamladıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Yarım kalan Sedir Spor Kompleksi önceki dönemde 13 milyon TL'ye mal olmuş. 10 milyon lirası ödenmiş, geri kalan 3 milyon lirayı büyükşehiri devraldığımızda biz ödedik. 2018 yılında da projenin inşaatı durmuş. Göreve geldiğimizde projenin tamamlanması gerektiğini söylemiştik. Şu anda yeni ihalesini de yaptık. Tamamlandığında proje toplam 160 milyon liraya mal olacak" dedi.

"100. yılda gençlere armağan"

Spor kompleksini Cumhuriyetin 100. yılında gençlere armağan edeceklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' diye seslendiği gençlerimiz için Akdeniz ve Antalya'nın en büyük spor kompleksini açmış olacağız. Cumhuriyetin 100. yılına önemli bir eser bırakacağız" diye konuştu.

"Filenin yeni sultanları yetişecek"

Başkan Böcek, Sedir Spor Kompleksi hakkında şu bilgileri verdi: "İçerisinde kapalı spor salonu, fitnes alanları, basket, voleybol sahası olacak. Uluslararası standartlara uygun ata sporumuzu yapacağımız çok amaçlı büyük bir tesis. Bu salonda inşallah gelecekteki filenin sultanları yetişecek. İleride onlarla gururlanacağız. Altın Kemeri Antalya'ya getirmek için başpehlivanlarımız yine bu salonda çalışacak. Ayrıca uluslararası spor müsabakalarına da ev sahipliği yapacak. Bünyesinde kreş ve sosyal tesisler de bulunacak."

"Kimin başladığı değil bitirdiği önemlidir "

Yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, Nekropol Alanı ve Raylı Sistem gibi önceki dönemden yarım kalan projeleri de bitirdiklerini hatırlatan Başkan Böcek, "Kimin başladığı önemli değil, bitirmek önemli. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Antalya Atatürk stadyumu ismi mecliste"

Başkan Muhittin Böcek ayrıca Antalyaspor Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi için verdiği önerinin Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Devam Meclisi'nde görüşüleceğini de kaydederek, "Bu bir öneri anlamındadır. Bizim yetkimizde değildir, ama talebimizi Spor Bakanlığı değerlendirecektir" dedi.

"Parke ve tribün çalışmaları "

Yüzde 70'i tamamlanan Sedir Spor Komplesi projesinde zemin kaplama çalışmaları ile güreş ve basketbol sahasında parke çalışmaları devam ediyor. İlerleyen günlerde tribün montajı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla proje tamamlanacak. - ANTALYA